Не смог промолчать: Данилко, который отказался судить Нацотбор, эпично потроллил финалистов вместе с 'мамой' Верки Сердючки

Украинский шоумен Андрей Данилко, который решил отказаться от роли профессионального члена жюри Национального отбора на Евровидение, подколол двух финалисток отечественного соревнования. Он предстал перед камерой в образе эпатажной певицы Верки Сердючки вместе с "мамой" в аутфитах, перекликающихся с псевдонимом победительницы LELÉKA и смыслом конкурсной композиции Jerry Heil.

Оригинальная фотография появилась на странице знаменитости в Instagram. В описании под кадром Данилко иронично отметил: "VERKA SERDUCHKA и Мама одеты в трендовые луки Нацотбора 2026".

На обнародованном фото можно увидеть Верку Сердючку в черной рясе священнослужителя, дополненной массивным золотым крестом. Благодаря такому образу эпатажная артистка, вероятно, потроллила трек Jerry Heil для Нацотбора 2026 – CATHARTICUS (prayer), который является "молитвой-катарсисом" и рассказывает о вере в то, что рай возможен "здесь и сейчас". Смысл композиции наделал немало шума в сети, поэтому Данилко решил не отставать от "горячего" инфоповода.

А вот "мама" Верки Сердючки предстала перед камерой в костюме аиста. Таким образом она будто "перевоплотилась" в представительницу Украины на Евровидении 2026 Викторию Корникову, более известную под псевдонимом LELÉKA.

Такой "тонкий юмор" изрядно повеселил пользователей сети, о чем они активно отмечают в комментариях под постом:

"Самые лучшие".

"Тонко подмечено. Вас вчера не хватало. Вообще Нацотбор без вас уже не тот".

"Это очень смешно, прости Господи".

"Аист шикарный! Но эта "монахиня" просто вау".

"Вы сделали мой вечер. Это топ".

Напомним, что Андрей Данилко отказался судить Нацотбор на Евровидение еще в 2024 году. Он откровенно признался: в последнее время мучился в кресле жюри именно из-за организационной структуры шоу. Знаменитость убежден, что целесообразно было бы вернуть формат с двумя полуфиналами и финалом, а не выбирать победителя за один раз.

"Я не буду больше сидеть, я не хочу. Там нечего сейчас оценивать. Когда по три недели отбирали, тогда был какой-то конфликт, кто попадет в финал, какая-то интрига, а тут уже выбрали артистов. Что обсуждать? Они все разные", – высказался шоумен.

Как ранее рассказал OBOZ.UA, финал Нацотбора на Евровидение 2026 состоялся 7 февраля. Победу в конкурсе одержала исполнительница LELÉKA с композицией Ridnym, и именно она представит Украину на международной арене в Вене. Перформанс артистки получил наивысшую оценку – 10 баллов, как от профессионального жюри, так и зрителей.

