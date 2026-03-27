'Чего я должен хвастаться этим?' Алексей Суханов впервые рассказал о своих тайных отношениях

Украинский телеведущий Алексей Суханов впервые признался, что его сердце не свободно. Долгое время он находится в отношениях и ведет совместный быт с человеком, которого искренне любит.

Завесу личной жизни журналист приоткрыл в интервью Маше Ефросининой. Суханов также не стал скрывать, что после развода со своей бывшей женой Ольгой он ни к кому не испытывал таких сильных чувств, как к нынешнему любимому человеку.

"Я сейчас люблю. Любовь – это чувство, которое проверено и доказано временем, испытаниями, многообразием ситуаций, когда ты не уступаешь из-за своего упрямства и проявления эгоизма, а тебя понимают. Ты отрабатываешь это и понимаешь, что человек поступился чем-то", – высказался ведущий.

Хотя Алексей Суханов свободно рассказывает о том, что уже не холостяк, не имеет желания показывать своего любимого человека публике. Прежде всего, журналист искренне убежден, что "счастье любит тишину", а также не хочет причинять боль людям, которые потеряли партнеров из-за войны.

"Счастье любит тишину! Чего я должен хвастаться этим? Мне кажется, что это даже как-то невоспитанно, нагло и жестоко сейчас хвастаться своим личным счастьем на фоне того, что люди теряют свою любовь. Есть люди, которым это причиняет боль. А я не хочу этого. Мое счастье не может и не хочет причинять боль. Тогда это уже не счастье. Счастье должно вдохновлять", – сказал телезвезда.

Напомним, что ранее некоторые пользователи сети приписывали Алексею Суханову отношения с пиарщиком Алексеем Прищепой. Причиной для появления слухов стало обнародованное ведущим фото, где он целует "дорогого и важного" для себя человека в щеку. В комментариях некоторые юзеры начали отмечать, что таким образом журналист якобы совершил каминг-аут, на что он немного резко ответил: "Для больного воображения – да".

Впоследствии Суханов отметил, что пиарщик является его близким другом, а чтобы окончательно расставить точки над "і" написал: "Если для вас мужчина, который целует другого мужчину в щеку или в губы, – это что-то за гранью понятного, то чья это проблема? Работайте над собой! Ничего плохого или чего-то интимно-сексуального в этом нет! Только знак доброго и нежного отношения, потому что каждый из нас, независимо от пола, нуждается в нежности и доброте! Остальное – советский бред".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Алексей Суханов планирует стать отцом. Журналист признавался, что находится на пути к усыновлению ребенка, а пополнение в его семье может произойти уже через два года

