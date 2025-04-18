51-летний Алексей Суханов станет отцом: ведущий рассекретил, когда это произойдет

Украинский ведущий Алексей Суханов признался, что намерен стать отцом. По словам 51-летнего журналиста, сейчас он находится на пути к усыновлению ребенка.

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Знаменитость не раскрыл подробностей будущего отцовства, а лишь отметил, что пополнение в его семье может произойти уже через два года. Об этом он рассказал в интервью для проекта "Наодинці".

"Я чувствую, что они (усыновления детей. – Ред.) будут через два года. Я сейчас действую в этом направлении", – высказался ведущий.

Следует заметить, что Алексей Суханов довольно редко рассказывает о своей личной жизни. Обычно он пытается скрывать отношения от публики, однако теперь впервые намекнул на свою пансексуальность. Как объяснил ведущий, его привлекают как женщины, так и мужчины.

"Я очень люблю красивых людей обоих полов. Но красота для меня прежде всего внутренняя. Потому что внешней красоты не бывает без внутренней. Ты можешь родиться красивым человеком, но если в себе не лелеять эту красоту, то со временем все равно подурнеешь. Потому что это идет изнутри. Поэтому для меня существует категория людей красивых изнутри. А как можно не любить красивых людей? Они меня вдохновляют" – поделился журналист.

Кроме того, Алексей Суханов признался, что он влюблен. Однако, по словам ведущего, ему не хочется хвастаться личным счастьем, особенно в наше сложное время, когда люди теряют своих любимых из-за войны.

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