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51-летний Алексей Суханов станет отцом: ведущий рассекретил, когда это произойдет

Анастасия Какун
Шоу Oboz
1 минута
5,6 т.
51-летний Алексей Суханов станет отцом: ведущий рассекретил, когда это произойдет

Украинский ведущий Алексей Суханов признался, что намерен стать отцом. По словам 51-летнего журналиста, сейчас он находится на пути к усыновлению ребенка.

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Знаменитость не раскрыл подробностей будущего отцовства, а лишь отметил, что пополнение в его семье может произойти уже через два года. Об этом он рассказал в интервью для проекта "Наодинці".

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"Я чувствую, что они (усыновления детей. – Ред.) будут через два года. Я сейчас действую в этом направлении", – высказался ведущий.

Следует заметить, что Алексей Суханов довольно редко рассказывает о своей личной жизни. Обычно он пытается скрывать отношения от публики, однако теперь впервые намекнул на свою пансексуальность. Как объяснил ведущий, его привлекают как женщины, так и мужчины.

51-летний Алексей Суханов станет отцом: ведущий рассекретил, когда это произойдет

"Я очень люблю красивых людей обоих полов. Но красота для меня прежде всего внутренняя. Потому что внешней красоты не бывает без внутренней. Ты можешь родиться красивым человеком, но если в себе не лелеять эту красоту, то со временем все равно подурнеешь. Потому что это идет изнутри. Поэтому для меня существует категория людей красивых изнутри. А как можно не любить красивых людей? Они меня вдохновляют" – поделился журналист.

51-летний Алексей Суханов станет отцом: ведущий рассекретил, когда это произойдет

Кроме того, Алексей Суханов признался, что он влюблен. Однако, по словам ведущего, ему не хочется хвастаться личным счастьем, особенно в наше сложное время, когда люди теряют своих любимых из-за войны.

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