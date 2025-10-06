51-летний Алексей Суханов показал фото, где целует мужчину, и ответил комментаторам с 'больным воображением'

Украинский телеведущий Алексей Суханов удивил поклонников новым постом, который посвятил "дорогому и важному" для себя человеку. На фотографии журналист, который до 40 лет жил в России, но переехал в Киев и стал на сторону украинцев в войне, целовал мужчину в щеку.

Трогательный кадр спровоцировал оживленное обсуждение на странице Суханова, а сам автор не замедлил с ответами. На все упреки об ориентации он ответил наотрез.

Одна из подписчиц заметила, что пост похож на каминг-аут, на что телеведущий ответил: "Для больного воображения – да". На этом спор не прекратился, поэтому звезде пришлось более разлого объяснить фото.

"Если для вас мужчина, который целует другого мужчину в щеку или в губы – это что-то за гранью понятного, то чья это проблема? Работайте над собой! Ничего плохого или чего-то интимно-сексуального в этом нет! Только знак доброго и нежного отношения, потому что каждый из нас, независимо от пола, нуждается в нежности и доброте! Остальное – советский бред", – отрезал ведущий.

В другом комментарии он подчеркнул, что на фото его близкий друг – пиарщик Алексей Прищепа. Интересно, что заявления ведущего не остановили обсуждения в комментариях. Фанаты стали на защиту личной жизни Суханова и посоветовали ему не оправдываться перед незнакомцами.

"Не обращайте внимание на каждого лающего пса", "Это очень круто выглядит", "С годами понимаешь, насколько важно иметь близких людей рядом", "Главное оставаться человеком, а добродетелей плюнуть в душу найдется много", "Алексей, даже если он больше как друг – то это ваше дело личное, не нужно всем объяснять и убеждать, что это не так", – высказались подписчики ведущего.

