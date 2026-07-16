Бывший житель Киева Джигурда был в долгу перед Украиной: всплыла неудобная правда о стороннике Путина, получившем российское гражданство

Российский актер и певец Никита Джигурда, который открыто поддерживает терроризм РФ против Украины и выступает с антиукраинскими заявлениями, в свое время имел задолженность перед украинским государством. Правда, она была погашена в 2020 году.

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Согласно информации из реестров, полученной OBOZ.UA, взыскателем выступало Главное управление Государственной налоговой службы в Киеве. То есть дело касалось неуплаченных налогов от ФЛП Джигурды.

Это производство по взысканию задолженности было открыто 28 января 2020 года, а сейчас оно уже имеет статус "завершено".

В том же году Джигурда приезжал в Украину. Однако неизвестно, было ли это в связи с погашением долга или по другим делам.

Все это происходило уже после того, как в 2017 году он публично поддержал российскую оккупацию Донбасса. Тогда он демонстративно получил так называемый "паспорт ДНР", заявив, что гордится этим решением.

Хотя документ вскоре и аннулировали, в Украине его уже не были готовы встречать с распростертыми объятиями, а Национальный союз кинематографистов исключил артиста из своих рядов за антигосударственные высказывания.

Несмотря на это, уже в 2020 году Джигурда приехал в Киев. Во время интервью Наталье Влащенко в том году он заявлял, что де-юре считает Крым территорией Украины, и критиковал отдельные нарративы российской пропаганды. В то же время от поддержки "русского мира" он не отказался.

После начала полномасштабной войны риторика Джигурды стала еще более радикальной. В декабре 2022 года он получил российское гражданство по упрощенной процедуре как гражданин Украины и начал еще активнее поддерживать Кремль.

В 2024 году уроженца Киева внесли в перечень лиц, представляющих угрозу национальным интересам Украины, а 30 января 2025 года Министерство культуры и стратегических коммуникаций включило его в официальный список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

Комментируя решение украинского Минкульта, он назвал внесение в "черный список" "достойной наградой", заявив, что поддерживает "русский мир" еще с 2014 года. Также пропагандист проговорился, что родился якобы не в "бандеровской Украине", а в "Советской Украине", повторив ряд кремлевских пропагандистских тезисов.

Более того, как писал OBOZ.UA, Джигурда открыто заявлял о желании вступить в российскую армию и воевать против Украины.

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