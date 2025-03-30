'Продались' за кровавые рубли: кто из звезд шоу-бизнеса изменил Украине и поддерживает Кремль. Фото

С начала полномасштабного вторжения России в Украину мир разделился на тех, кто поддерживает борьбу за свободу, и на тех, кто встал на сторону агрессора. Некоторые звезды шоу-бизнеса, невзирая на украинское происхождение или длительные связи с нашей страной, решили не просто остаться в тени, а открыто поддержать кремлевский режим. Они оправдывают действия россиян, ездят на оккупированные территории с концертами, снимают пропагандистские видео и выражают готовность воевать против собственного народа.

Видео дня

Кто-то из них молчит о войне, прикрываясь "вне политики", а кто откровенно распространяет пропаганду, зарабатывая кровавые рубли. Некоторые украинцы, которые еще недавно могли называть этих артистов своими кумирами, теперь с отвращением смотрят на их предательство. OBOZ.UA собрал перечень предателей.

Никита Джигурда

30 января 2025 года Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины внесло Никиту Джигурду в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Причина – его неоднократное участие в мероприятиях, легитимирующих агрессию РФ против Украины.

Еще в 2024 году уроженец Киева попал в список опасных для национальных интересов лиц из-за своей антиукраинской позиции и незаконных поездок на временно оккупированные территории. Более того, он публично заявлял о желании воевать против Украины и присоединиться к армии оккупантов.

Скандально известный артист неоднократно позировал в военной форме на оккупированном Донбассе, а его провокационные высказывания давно возмущают украинское общество.

Анастасия Стоцкая

Певица Анастасия Стоцкая родилась и выросла в Киеве. Однако сегодня она не только умалчивает войну, но и гастролирует на оккупированных территориях. В одном из интервью артистка смогла лишь сказать, что ей "печально", когда речь зашла о российском вторжении. Дальше Стоцкая пожаловалась, что не может посетить свою дачу в Украине, потому что ее внесли в базу "Миротворец".

В 2018 году она выступала в Донецке вместе с ярыми пропагандистами Кремля Александром Буйновым и Денисом Майдановым. А в одном из своих клипов даже продемонстрировала приверженность Путину: на видео ее подруга целует чехол с изображением российского диктатора.

Игорь Крутой

Украинское происхождение не помешало композитору Игорю Крутому стать одним из главных музыкальных деятелей путинской России. Родившийся в Гайвороне (Кировоградщина), он долгое время избегал разговоров о войне, но его молчание само по себе стало показательным.

В 2022 году Крутой подписал коллективное обращение деятелей культуры в поддержку русской армии. Кроме того, он продолжал участвовать в мероприятиях, организованных Кремлем. 22 ноября 2024 года президент Украины лишил Крутого всех государственных наград.

Виталий Гогунский

Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале "Универ", родился в Кременчуге. Когда его называли одним из перспективных украинских актеров, но он решил сделать карьеру в России. С началом войны Гогунский не просто остался в РФ, но начал активно выступать в поддержку агрессии. В 2019 году он открыто восхвалял Путина, а в 2022-м посещал временно оккупированные территории, выступая перед российскими военными.

Поэтому СБУ объявила ему заочное подозрение в коллаборационизме, и теперь Гогунскому грозит до 12 лет тюрьмы.

Лариса Долина

Певица Лариса Долина родилась в Баку, но выросла в Одессе. Когда-то она входила в состав ансамбля "Мы – одесситы", но впоследствии избрала Россию и стала активной поклонницей Кремля. С начала полномасштабного вторжения Долина не просто осталась в РФ, но и поддержала войну. Она выступала на кремлевских мероприятиях, а также участвовала в концертах в поддержку русских военных.

Долина является членом пропутинской партии "Единая Россия" и часто высказывает пропагандистские тезисы о "братских народах" и "денацификации".

Стас Костюшкин

Стас Костюшкин, бывший участник дуэта "Чай вдвоем", родился в Одессе, однако еще в детстве переехал в Россию. До 2014 года часто посещал родной город, называя его "любимым". Но после аннексии Крыма певец окончательно определился со своей позицией: он поддержал политику Кремля, а от Украины фактически отказался.

Еще в 2017 году Костюшкин выступал в оккупированном Крыму, где в шутку заявил, что полуостров "вернулся домой". А в 2019 принял участие в концерте в Москве в честь 9 мая, где пропаганда Кремля активно использовала советские мифы для оправдания новой агрессии.

Полномасштабное вторжение не изменило его мировоззрение. Он не только не осудил нападение на Украину, но и начал активно продвигать кремлевские нарративы. Костюшкин продолжает выступать на пропагандистских концертах, участвовать в ток-шоу на российском телевидении и поддерживать спецоперацию. За антиукраинскую деятельность певца давно внесли в базу "Миротворца".

Нонна Гришаева

Актриса Нонна Гришаева, которая в Украине больше всего известна благодаря роли Людмилы Васнецовой в сериале "Папины дочки", родилась и выросла в Одессе. Однако после распада СССР переехала в Москву и стала частью российского шоу-бизнеса.

С началом полномасштабной войны Гришаева заняла классическую для многих российских звезд позицию: она делает вид, что "не понимает", что происходит. Таким образом, актриса фактически приравняла войну России против Украины к семейной ссоре, а саму Украину назвала "предательницей".

Однако ее "аполитичность" не помешала ей продолжать работать на Кремле. Гришаева активно снимается в российских фильмах, занимает должность художественного руководителя Московского областного театра юного зрителя и вернулась к роли Людмилы Васнецовой в новом сезоне "Папины дочерей".

София Стужук

Блогер-миллионница, годами жившая в Киеве и развивавшая карьеру, после начала полномасштабного вторжения долго избегала прямых оценок. Стужук отказывалась называть Россию агрессором, зато повторяла пацифистские лозунги. Однако впоследствии перешла граница, цинично заявив, что в массированных ударах по украинским городам виноваты сами украинцы.

После взрывов на незаконно построенном Крымском мосту она обвинила наших граждан в "радости из-за разрушений" и тем самым оправдала российские удары по гражданской инфраструктуре. Впоследствии блогер сбежала в Латвию, где продолжает хвастаться своей "идеальной жизнью", но поддержки не находит ни среди украинцев, ни среди россиян.

Елка

Певица из Ужгорода, которую украинцы обожали за судейство в "Х-Факторе", после вторжения РФ просто умолкла. За два года войны от нее не прозвучало ни слова в поддержку Украины. Елка регулярно выступает перед российской публикой, не гнушаясь корпоративами и концертами.

Шоком для украинцев стало ее выступление в Сочи 30 апреля 2022 года, где она исполнила хит "Прованс" со строчками о Борисполе. Цинизм зашкаливает: пока российские ракеты стирают с лица земли украинские города, она развлекает оккупантов.

Юрий Бардаш

Бывший продюсер из Алчевска стал одним из главных коллаборантов украинского шоу-бизнеса. Еще в 2022 году он назвал российское вторжение "освободительной миссией" и заявил, что Украина – это "нацистское государство". Бардаш скрылся в Москве, где продолжает транслировать пропаганду, а на день рождения Путина пожелал диктатору "править еще 10-15 лет".

Его деятельность не осталась без внимания – СБУ уже объявила ему подозрение. Тем временем в России ему выдали паспорт и продолжают использовать в качестве еще одного "перебежчика", оправдывающего преступления Кремля.

MARUV

Анна Корсун, более известная как MARUV, скрылась из информационного пространства после 24 февраля 2022 года. Она просто сделала вид, что войны не существует, а затем вместе с мужем уехала за границу.

По информации источников, певица специально родила ребенка в Киеве, чтобы в случае победы Украины иметь возможность вернуться. В то же время она продолжает выступать на частных мероприятиях, избегая любых заявлений по поводу войны.

Анна ASTI

Бывшая участница Artik & Asti Анна Дзюба быстро нашла себе место в Москве. Она открыла там салоны красоты, получила русское гражданство и даже спела дуэтом с Филиппом Киркоровым.

Чтобы вернуть себе доверие российской публики после ряда скандалов, ASTI пошла еще дальше – пожертвовала 4 миллиона рублей в фонд, занимавшийся незаконным вывозом украинских детей с оккупированных территорий. Такими "благотворительными" акциями она пытается доказать свою преданность стране-агрессору, несмотря на то, какой ценой эти деньги добыты.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинская певица-предательница вышла замуж за экс-мужа Бузовой и фигуранта "Миротворца". Новоиспеченные супруги не могли упустить возможность похвастаться своим "светлым" днем, поэтому в соцсетях показали несколько фотографий со свадьбы, хотя сама церемония прошла еще в начале февраля.

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