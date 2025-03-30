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"Продались" за кровавые рубли: кто из звезд шоу-бизнеса изменил Украине и поддерживает Кремль. Фото

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
7 минут
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'Продались' за кровавые рубли: кто из звезд шоу-бизнеса изменил Украине и поддерживает Кремль. Фото

С начала полномасштабного вторжения России в Украину мир разделился на тех, кто поддерживает борьбу за свободу, и на тех, кто встал на сторону агрессора. Некоторые звезды шоу-бизнеса, невзирая на украинское происхождение или длительные связи с нашей страной, решили не просто остаться в тени, а открыто поддержать кремлевский режим. Они оправдывают действия россиян, ездят на оккупированные территории с концертами, снимают пропагандистские видео и выражают готовность воевать против собственного народа.

Видео дня

Кто-то из них молчит о войне, прикрываясь "вне политики", а кто откровенно распространяет пропаганду, зарабатывая кровавые рубли. Некоторые украинцы, которые еще недавно могли называть этих артистов своими кумирами, теперь с отвращением смотрят на их предательство. OBOZ.UA собрал перечень предателей.

Никита Джигурда

30 января 2025 года Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины внесло Никиту Джигурду в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Причина – его неоднократное участие в мероприятиях, легитимирующих агрессию РФ против Украины.

Еще в 2024 году уроженец Киева попал в список опасных для национальных интересов лиц из-за своей антиукраинской позиции и незаконных поездок на временно оккупированные территории. Более того, он публично заявлял о желании воевать против Украины и присоединиться к армии оккупантов.

Скандально известный артист неоднократно позировал в военной форме на оккупированном Донбассе, а его провокационные высказывания давно возмущают украинское общество.

"Продались" за кровавые рубли: кто из звезд шоу-бизнеса изменил Украине и поддерживает Кремль. Фото

Анастасия Стоцкая

Певица Анастасия Стоцкая родилась и выросла в Киеве. Однако сегодня она не только умалчивает войну, но и гастролирует на оккупированных территориях. В одном из интервью артистка смогла лишь сказать, что ей "печально", когда речь зашла о российском вторжении. Дальше Стоцкая пожаловалась, что не может посетить свою дачу в Украине, потому что ее внесли в базу "Миротворец".

В 2018 году она выступала в Донецке вместе с ярыми пропагандистами Кремля Александром Буйновым и Денисом Майдановым. А в одном из своих клипов даже продемонстрировала приверженность Путину: на видео ее подруга целует чехол с изображением российского диктатора.

"Продались" за кровавые рубли: кто из звезд шоу-бизнеса изменил Украине и поддерживает Кремль. Фото

Игорь Крутой

Украинское происхождение не помешало композитору Игорю Крутому стать одним из главных музыкальных деятелей путинской России. Родившийся в Гайвороне (Кировоградщина), он долгое время избегал разговоров о войне, но его молчание само по себе стало показательным.

В 2022 году Крутой подписал коллективное обращение деятелей культуры в поддержку русской армии. Кроме того, он продолжал участвовать в мероприятиях, организованных Кремлем. 22 ноября 2024 года президент Украины лишил Крутого всех государственных наград.

"Продались" за кровавые рубли: кто из звезд шоу-бизнеса изменил Украине и поддерживает Кремль. Фото

Виталий Гогунский

Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале "Универ", родился в Кременчуге. Когда его называли одним из перспективных украинских актеров, но он решил сделать карьеру в России. С началом войны Гогунский не просто остался в РФ, но начал активно выступать в поддержку агрессии. В 2019 году он открыто восхвалял Путина, а в 2022-м посещал временно оккупированные территории, выступая перед российскими военными.

Поэтому СБУ объявила ему заочное подозрение в коллаборационизме, и теперь Гогунскому грозит до 12 лет тюрьмы.

"Продались" за кровавые рубли: кто из звезд шоу-бизнеса изменил Украине и поддерживает Кремль. Фото

Лариса Долина

Певица Лариса Долина родилась в Баку, но выросла в Одессе. Когда-то она входила в состав ансамбля "Мы – одесситы", но впоследствии избрала Россию и стала активной поклонницей Кремля. С начала полномасштабного вторжения Долина не просто осталась в РФ, но и поддержала войну. Она выступала на кремлевских мероприятиях, а также участвовала в концертах в поддержку русских военных.

Долина является членом пропутинской партии "Единая Россия" и часто высказывает пропагандистские тезисы о "братских народах" и "денацификации".

"Продались" за кровавые рубли: кто из звезд шоу-бизнеса изменил Украине и поддерживает Кремль. Фото

Стас Костюшкин

Стас Костюшкин, бывший участник дуэта "Чай вдвоем", родился в Одессе, однако еще в детстве переехал в Россию. До 2014 года часто посещал родной город, называя его "любимым". Но после аннексии Крыма певец окончательно определился со своей позицией: он поддержал политику Кремля, а от Украины фактически отказался.

Еще в 2017 году Костюшкин выступал в оккупированном Крыму, где в шутку заявил, что полуостров "вернулся домой". А в 2019 принял участие в концерте в Москве в честь 9 мая, где пропаганда Кремля активно использовала советские мифы для оправдания новой агрессии.

Полномасштабное вторжение не изменило его мировоззрение. Он не только не осудил нападение на Украину, но и начал активно продвигать кремлевские нарративы. Костюшкин продолжает выступать на пропагандистских концертах, участвовать в ток-шоу на российском телевидении и поддерживать спецоперацию. За антиукраинскую деятельность певца давно внесли в базу "Миротворца".

"Продались" за кровавые рубли: кто из звезд шоу-бизнеса изменил Украине и поддерживает Кремль. Фото

Нонна Гришаева

Актриса Нонна Гришаева, которая в Украине больше всего известна благодаря роли Людмилы Васнецовой в сериале "Папины дочки", родилась и выросла в Одессе. Однако после распада СССР переехала в Москву и стала частью российского шоу-бизнеса.

С началом полномасштабной войны Гришаева заняла классическую для многих российских звезд позицию: она делает вид, что "не понимает", что происходит. Таким образом, актриса фактически приравняла войну России против Украины к семейной ссоре, а саму Украину назвала "предательницей".

Однако ее "аполитичность" не помешала ей продолжать работать на Кремле. Гришаева активно снимается в российских фильмах, занимает должность художественного руководителя Московского областного театра юного зрителя и вернулась к роли Людмилы Васнецовой в новом сезоне "Папины дочерей".

"Продались" за кровавые рубли: кто из звезд шоу-бизнеса изменил Украине и поддерживает Кремль. Фото

София Стужук

Блогер-миллионница, годами жившая в Киеве и развивавшая карьеру, после начала полномасштабного вторжения долго избегала прямых оценок. Стужук отказывалась называть Россию агрессором, зато повторяла пацифистские лозунги. Однако впоследствии перешла граница, цинично заявив, что в массированных ударах по украинским городам виноваты сами украинцы.

После взрывов на незаконно построенном Крымском мосту она обвинила наших граждан в "радости из-за разрушений" и тем самым оправдала российские удары по гражданской инфраструктуре. Впоследствии блогер сбежала в Латвию, где продолжает хвастаться своей "идеальной жизнью", но поддержки не находит ни среди украинцев, ни среди россиян.

"Продались" за кровавые рубли: кто из звезд шоу-бизнеса изменил Украине и поддерживает Кремль. Фото

Елка

Певица из Ужгорода, которую украинцы обожали за судейство в "Х-Факторе", после вторжения РФ просто умолкла. За два года войны от нее не прозвучало ни слова в поддержку Украины. Елка регулярно выступает перед российской публикой, не гнушаясь корпоративами и концертами.

Шоком для украинцев стало ее выступление в Сочи 30 апреля 2022 года, где она исполнила хит "Прованс" со строчками о Борисполе. Цинизм зашкаливает: пока российские ракеты стирают с лица земли украинские города, она развлекает оккупантов.

"Продались" за кровавые рубли: кто из звезд шоу-бизнеса изменил Украине и поддерживает Кремль. Фото

Юрий Бардаш

Бывший продюсер из Алчевска стал одним из главных коллаборантов украинского шоу-бизнеса. Еще в 2022 году он назвал российское вторжение "освободительной миссией" и заявил, что Украина – это "нацистское государство". Бардаш скрылся в Москве, где продолжает транслировать пропаганду, а на день рождения Путина пожелал диктатору "править еще 10-15 лет".

Его деятельность не осталась без внимания – СБУ уже объявила ему подозрение. Тем временем в России ему выдали паспорт и продолжают использовать в качестве еще одного "перебежчика", оправдывающего преступления Кремля.

"Продались" за кровавые рубли: кто из звезд шоу-бизнеса изменил Украине и поддерживает Кремль. Фото

MARUV

Анна Корсун, более известная как MARUV, скрылась из информационного пространства после 24 февраля 2022 года. Она просто сделала вид, что войны не существует, а затем вместе с мужем уехала за границу.

По информации источников, певица специально родила ребенка в Киеве, чтобы в случае победы Украины иметь возможность вернуться. В то же время она продолжает выступать на частных мероприятиях, избегая любых заявлений по поводу войны.

"Продались" за кровавые рубли: кто из звезд шоу-бизнеса изменил Украине и поддерживает Кремль. Фото

Анна ASTI

Бывшая участница Artik & Asti Анна Дзюба быстро нашла себе место в Москве. Она открыла там салоны красоты, получила русское гражданство и даже спела дуэтом с Филиппом Киркоровым.

Чтобы вернуть себе доверие российской публики после ряда скандалов, ASTI пошла еще дальше – пожертвовала 4 миллиона рублей в фонд, занимавшийся незаконным вывозом украинских детей с оккупированных территорий. Такими "благотворительными" акциями она пытается доказать свою преданность стране-агрессору, несмотря на то, какой ценой эти деньги добыты.

"Продались" за кровавые рубли: кто из звезд шоу-бизнеса изменил Украине и поддерживает Кремль. Фото

Ранее OBOZ.UA писал, что украинская певица-предательница вышла замуж за экс-мужа Бузовой и фигуранта "Миротворца". Новоиспеченные супруги не могли упустить возможность похвастаться своим "светлым" днем, поэтому в соцсетях показали несколько фотографий со свадьбы, хотя сама церемония прошла еще в начале февраля.

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