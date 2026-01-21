Бывшая обидчица Тины Кароль неожиданно заступилась за нее и упрекнула украинцев в 'массовом психозе': певица отреагировала

Певица Оля Полякова неожиданно стала на сторону Тины Кароль, которую в сети начали обвинять в оторванности от контекста войны и постоянных блэкаутов из-за песни-мема "У нас нет света, но у нас есть тепло". Несмотря на публичные ссоры в прошлом, артистка защитила коллегу по сцене и отметила, что своим творчеством и просто хотела поддержать сограждан.

Кроме того, Полякова упрекнула украинцев, которые распространяют агрессию и устраивают "массовый психоз", отметив, что в наше непростое время это совсем неуместно. Свое мнение исполнительница высказала на личной странице в Instagram.

Оля Полякова провела параллель между скандальной песней Тины Кароль и собственным треком "Танцую, как в последний раз", премьера которого состоялась в 2023 году. В композиции есть строка "Сделаю музыку громко и станет уже не так холодно", которой певица хотела поддержать украинцев и подарить им человеческое тепло. Такую же цель, как отметила Полякова, имела и ее коллега.

"Когда вместо поддержки я вижу тонны агрессии друг к другу, становится холодно уже не только извне... Так вот, Тина дает это тепло как может: своей музыкой и своей работой. Она артистка, а не чиновник, и пытается согреть наши души, пока враг хочет нас заморозить. Не нравится песня? Пройдите мимо. Но устраивать массовый психоз – это точно не то, что нам всем нужно сейчас!", – написала знаменитость.

Оля Полякова отметила, что украинцам точно удастся преодолеть этот нелегкий период, главное, чтобы мы оставались людьми. Сообщение артистка завершила фразой: "Тина Кароль, обнимаю. Держим строй!".

Такую поддержку от исполнительницы не оставила без ответа Тина Кароль. В комментариях под постом она отметила: "Благодарна! Обнимаю".

Почему Тина Кароль нарвалась на критику

Скандал вокруг певицы разгорелся после того, как она обнародовала короткий ролик в своем Instagram, который сняла в подвале. Тина Кароль с укладкой и макияжем попозировала на камеру на фоне техники для накопления электроэнергии и подогрева воды, держа в руках чашку с горячим напитком, и пропела: "У нас нет света, но у нас есть тепло. У нас нет тепла, но у нас есть добро". Именно это несоответствие между картинкой и словами трека разгневало украинцев.

Артистку начали обвинять в том, что она находится как бы вне контекста войны, а некоторые даже распространяли информацию о "заказном" характере ролика и работе знаменитости в пользу власти. После волны хейта Тина Кароль публично извинилась за мини-клип.

"Это мое видеообращение-извинение. Извинения всем тем, кого коснулась эта песня. У нас нет света, у нас нет воды, у нас нет ничего и добра у нас нет. Пишут, что я не в контексте. Я в контексте максимально. Я, наоборот, хотела объединить композицией, отрывком из TikTok всех, а объединила всех против себя. Получился такой мем, хоть и болезненный для меня мем", – сказала исполнительница.

Скандал между Поляковой и Кароль

Долгое время между звездами украинской сцены царили довольно натянутые отношения. Причиной тому стало скандальное высказывание Оли Поляковой на шоу "Маска" в 2021 году. Во время одного из эфиров проекта артистка назвала Тину Кароль "плакальщицей на похоронах", что спровоцировало сильное возмущение среди зрителей, которые связали фразу с личной трагедией певицы – смерть мужа Евгения Огира из-за онкологии.

Со временем Оля Полякова оправдалась за скандальные слова, заявив, что они касались исключительно творчества ее коллеги по сцене, а не потери любимого. После этого обе исполнительницы длительное время никак не комментировали конфликт.

А вот в 2025 году Тина Кароль сообщила, что они с Поляковой поставили точку в ссоре: "Она когда-то сказала что-то в какой-то программе. Мы между собой это решили. Конечно, мы виделись. Она извинилась. А я ей сказала: "Оля, я тебя обнимаю, все бывает". Это прошло".

