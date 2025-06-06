'Мы между собой это решили': Тина Кароль раскрыла, что сказала Поляковой при встрече после публичного скандала

Украинская певица Тина Кароль впервые подробнее прокомментировала публичный конфликт со своей коллегой Олей Поляковой, который в свое время вызвал значительный резонанс в медиа и среди поклонников. Исполнительница призналась, что между ними действительно был неприятный момент, но теперь это уже в прошлом – певицы смогли лично объясниться и уладить ситуацию.

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В интервью "Нашему радио" Кароль рассказала, что конфликт с Поляковой не остался нерешенным. По ее словам, откровенный разговор стал ключом к примирению, и никаких обид у нее не осталось.

"Она когда-то сказала что-то в какой-то программе. Мы между собой это решили. Конечно, мы виделись. Она извинилась. А я ей сказала: "Оля, я тебя обнимаю, все бывает". Это прошло", – отметила артистка.

Тина также подчеркнула, что считает некорректным выяснять отношения публично и тем более поливать коллег грязью. По ее словам, она никогда не позволяла себе унижать других артистов: "Лично ни разу ни на одного артиста не сказала плохих слов – это стрьом".

Напомним, что повод для конфликта возник еще в 2021 году во время шоу "Маска", где Оля Полякова была судьей. В одном из выпусков она назвала Тину Кароль "плакальщицей на похоронах". Высказывание вызвало шквал критики в соцсетях, ведь зрители связали его с личной трагедией Кароль – смертью ее мужа Евгения Огира в 2013 году. Муж артистки умер от онкологического заболевания, и это событие оставило глубокий след в ее жизни и творчестве.

После эфира Полякова объяснила, что ее слова касались только музыкального стиля Кароль, а не личных обстоятельств. Она подчеркнула, что уважает Тину как человека и артистку и никогда бы не стала шутить на тему личной потери.

К ситуации присоединился и продюсер Оли Поляковой – Михаил Ясинский. В интервью для канала "Муз_Тренд" он рассказал, что именно редакторы шоу "Маска" сознательно не вырезали фразу из эфира, чтобы привлечь внимание к проекту. По его словам, высказывание Поляковой было сделано в микрофон "на ухо", и не должно было попасть в публичное пространство.

"Ситуация с "плакальщицей" – это была подстава со стороны редакторов этого шоу. Она (Оля Полякова. – Ред.) это сказала в микрофон на ухо. То есть они поняли, что это будет иметь какой-то скандал и привлечет внимание к этому шоу", – раскрыл Ясинский.

После этого инцидента обе певицы несколько лет избегали прямых комментариев на тему конфликта. И лишь сейчас Тина Кароль публично рассказала, что недоразумение осталось в прошлом и она не держит зла. Артистки нашли способ мирно уладить ситуацию, оставив все споры позади.

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