'У нас нет света и добра у нас нет'. Тина Кароль публично извинилась за песню-мем, которая разозлила украинцев: почему возник скандал

Украинская певица Тина Кароль опубликовала видео с публичными извинениями после волны критики из-за мини-клипа в TikTok на песню "У нас немає світла, та в нас є тепло". Ролик стал вирусным, однако вместо поддержки вызвал возмущение части украинцев, которые обвинили артистку в оторванности от реалий жизни во время войны и блэкаутов.

Скандал разгорелся на фоне массовых отключений электроэнергии, отопления и воды. Пользователи соцсетей восприняли оптимистический месседж песни как неуместный, а отдельные комментаторы даже начали распространять обвинения в "заказном" характере видео и работе в пользу власти.

В видеообращении с извинениями Тина Кароль появилась без макияжа – в теплой кофте, с собранными волосами. Таким видом она будто пыталась продемонстрировать, что так же проживает реальность без базовых условий для жизни – света, воды и тепла, особенно в морозную погоду. Артистка прямо обратилась к тем, кого зацепила песня, и признала, что вместо объединения получила противоположный эффект.

"Это мое видеообращение-извинение. Извинения всем тем, кого затронула эта песня. У нас нет света, у нас нет воды, у нас нет ничего и добра у нас нет. Пишут, что я не в контексте. Я в контексте максимально. Я, наоборот, хотела объединить композицией, отрывком из TikTok всех, а объединила всех против себя. Получился такой мем, хоть и болезненный для меня мем", – извинилась Тина Кароль.

В своем обращении Кароль заявила, что не действовала ни по каким "методичкам" или заказам и не выполняла политических задач. Она объяснила, что увидела песню молодого автора и решила перепеть ее с добрыми намерениями – как способ поддержки людей в сложное время.

"Всю свою жизнь я поддерживаю людей творчеством. И на этот раз было так же – только с добрыми намерениями. Захотела спеть, что у нас нет нихр*на, а у нас есть только мы с вами. В это время меня спасают только позитивные мысли, я хотела с ними поделиться. Мне тоже не хватает тепла, добра и порой сил. Прошу прощения, кого задело это видео", – добавила артистка.

За день до извинений Тина Кароль также опубликовала историю создания композиции, уточнив, что песня была написана еще в 2022 году на основе фрагмента произведения молодого исполнителя Даниила Городецкого. По ее словам, первоначальный замысел композиции – противопоставление внешних невзгод и внутреннего человеческого тепла, а сама песня создавалась не для публичных кампаний, а по личным мотивам.

Непосредственным поводом для хейта стал миниклип Тины Кароль, опубликованный четыре дня назад. Видео было снято в подвале, где за спиной певицы видно технику для накопления электроэнергии и подогрева воды. В кадре Кароль с прической и макияжем улыбается и пьет горячий напиток, напевая строчку "У нас немає світла, та в нас є тепло. У нас нема тепла, та в нас є добро". Именно этот контраст между текстом, визуальным образом и реальностью многих украинцев стал причиной негативной реакции.

