Больную раком Кейт Миддлтон впервые за долгое время сфотографировали: как выглядит принцесса после химиотерапии

Британская принцесса Кейт Миддлтон впервые за 2024 год попала в объектив камеры во время исполнения своих королевских обязанностей. Ее Высочество после того, как в начале сентября сообщила, что окончила курс химиотерапии для лечения рака, появилась на своей публичной работе.

Видео дня

Принцесса встретилась с онкобольным фотографом Лиз Хаттон в Виндзорі. Компанию ей составил принц Уильям. Фото с события опубликовали в соцсетях семьи Уэльских.

"Приятно было встретиться с Лиз сегодня в Виндзоре. Талантливый молодой фотограф, чье творчество и сила вдохновили нас обоих. Спасибо, что поделились с нами своими фотографиями и историей", – отчитались Уильям и Кейт.

16-летнюю Лиз сопровождали члены ее семьи. Журнал Hello! сообщает, что у девушки в январе диагностировали редкую и агрессивную форму рака. Лиз Хаттон пригласили на встречу якобы после того, как принц Уильям узнал ее историю через благотворительную организацию London Air Ambulance Charity.

На одном из опубликованных фото запечатлели момент теплых объятий Кейт Миддлтон с подростком. Принцесса на встречу надела бордовый приталенный костюм-двойку, а под него – лонгслив бежевого цвета. Ее макияж имел вишневый оттенок и был на грани повседневного и вечернего стиля.

"Такие замечательные, искренние и добрые люди, я на седьмом небе от счастья, что мы с семьей имели такой опыт", – именно так отреагировала Лиз Хаттон на свое небольшое путешествие в Виндзор.

Напомним, Кейт Миддлтон почти полностью исчезла из публичного пространства после Рождества. Дворец сообщал, что принцесса должна перенести операцию на брюшной полости, и потому к Пасхе будет отстранена от работы. Уже в марте она в видеоформате сообщила, что должна пройти профилактическое лечение онкологии, но конкретный его тип так и не назвала.

С тех пор принцесса Уэльская больше не появлялась на публике, что беспокоило королевских фанатов и провоцировало слухи о ее самочувствии и здоровье. Уже в июне она сообщала, что в течение лета надеется частично вернуться к своим обязанностям вне дома.

Тогда она появлялась на Trooping the Colour в честь дня рождения короля Чарльза III, а через месяц посетила финал мужского Уимблдона-2024 специально, чтобы собственноручно передать награду победителю.

Понемногу Ее Высочество "вливалось" в публичное пространство, публикуя семейные фото в соцсетях. А уже в сентябре Кейт Миддлтон с радостью сообщила, что завершила химиотерапию. Тогда она сказала, что ее курс окончился положительным результатом. И хотя до полного выздоровления от рака еще далеко, герцогиня уже была готова возвращаться к своим королевским обязанностям.

Ранее OBOZ.UA писал, какое будущее для младших детей хотят принц Уильям и Кейт Миддлтон после того, как старший сын принц Джордж стал вторым в очереди на престол короля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!