Кейт Миддлтон объявила важную новость о своей онкологии и показала, как проводила время на лечении

Жена кронпринца Великобритании Уильяма – Кейт Миддлтон – объявила, что ее курс химиотерапии закончился положительным результатом. И хоть до полного выздоровления от рака еще далеко, герцогиня уже готова возвращаться к своим королевским обязанностям.

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Об этом она рассказала в трогательном видео, обнародованном в официальных соцсетях герцогов Уэльских. Кейт собрала кадры прогулок с семьей, мужем и в одиночестве.

В течение 9 месяцев, пока продолжалась химиотерапия, принцесса проводила свое время подальше от глаз британских подданных и прессы.

"Поскольку лето подходит к концу, я не могу передать вам, какое это облегчение сообщить, что я наконец закончила курс химиотерапии. Последние девять месяцев были невероятно тяжелыми для нас как семьи. Путь рака сложный, страшный и непредсказуемый для всех, особенно для ваших близких. Вместе со смирением, рак оставляет вас лицом к лицу с собственными уязвимыми мыслями, о которых вы никогда раньше не думали, и вместе с этим открывает новый взгляд на все", – сказала герцогиня.

Она подчеркнула, что этот сложный этап заставил супругов вспомнить, насколько важно любить и быть любимым, а не воспринимать жизнь как должное.

"Сейчас я сосредоточена на том, чтобы делать все возможное, чтобы избавиться от рака. Хотя я закончила химиотерапию, мой путь к исцелению и полному выздоровлению долгий, и я должна продолжать принимать каждый день таким, каким он будет. Однако я с нетерпением жду возвращения на работу и посещение еще нескольких публичных мероприятий в ближайшие месяцы", – анонсировала принцесса.

Она закончила свою речь словами благодарности за поддержку и собственными ободряющими мыслями, адресованными тем, кто еще борется с раком.

Речь Кейт сопровождалась нетипичным для герцогов семейным видео, на котором они играют с детьми и навещают родителей, лежат на траве и гуляют по лесу. Именно так, вдали от Лондона, принцесса проводила свое свободное время во время лечения.

Напомним, в январе прошлого года жена Уильяма перенесла операцию на брюшной полости, после чего врачи обнаружили, что у нее рак. Несколько месяцев Кейт Миддлтон приходила в себя от этой новости и ничего не комментировала.

За это время в сети распространились тревожные слухи о ее состоянии, поэтому принцесса решила раскрыть все карты и честно рассказать о своей борьбе с болезнью. Ее тепло поддержали во всем мире. В частности, к принцессе обратилась и Елена Зеленская.

Ранее OBOZ.UA писал, что королевский эксперт Марк Рош поделился своими предположениями относительно точного диагноза Кейт Миддлтон. Он считает, что герцогиня болеет раком толстой кишки.

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