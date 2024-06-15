Кейт Миддлтон впервые в 2024 году вышла в свет: как выглядит онкобольная принцесса без фотошопа

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые в 2024 году появилась на публике. Жена принца Уильяма, которой 6 месяцев назад диагностировали рак, посетила военный парад Trooping the Color в центре Лондона по случаю празднования дня рождения короля Чарльза ІІІ, который также лечится от рака.

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Свое присутствие герцогиня анонсировала накануне вечером, поэтому ее с нетерпением ждали подданные. OBOZ.UA покажет, как выглядит Кейт Миддлтон без фотошопа. Как известно, несколько месяцев назад она попала в скандал из-за редакции своего фото.

Кэтрин прибыла с принцем Уильямом, сыновьями Джорджем, Луи и дочерью Шарлоттой в Букингемский дворец перед парадом ко дню рождения короля. Первые кадры принцессы были сделаны, когда она подъезжала на автомобиле.

Ожидается, что герцогиня появится на балконе во время традиционного семейного выхода к публике. Его уже готовят.

Примечательно, что днем ранее Кейт Миддлтон показала свое новое фото возле дерева. Она рассказала, что еще несколько месяцев будет проходить профилактическую химиотерапию, но уже летом готовится частично вернуться к публичным мероприятиям.

Ранее OBOZ.UA писал, что источник, близкий к герцогам, рассказал о "веселых" планах принцессы на лето. Она хочет больше времени провести с детьми и отдохнуть на открытом воздухе.

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