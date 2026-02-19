Боец 'Волков Да Винчи' поставил точку в дискуссии вокруг Тараса Цимбалюка и объяснил, имеют ли право гражданские актеры играть военных

Украинский актер и боец батальона "Волки Да Винчи" Евгений Григорьев высказал личное мнение о громком скандале вокруг Тараса Цимбалюка, которого резко раскритиковали за роль военнослужащего. По его словам, гражданские представители индустрии кино вполне могут играть воинов Вооруженных сил Украины, однако при условии, если принимают непосредственное участие в помощи армии.

Видео дня

Григорьев подчеркнул, что профессия актера предполагает перевоплощение в абсолютно разных персонажей, поэтому если человек сознательный, без лишних нареканий может присоединяться к серьезным картинам о войне. Точку в дискуссии вокруг Цимбалюка боец "Волков Да Винчи" поставил в проекте "55 на 5".

"Я считаю да, имеет право (гражданский актер играть военного. – Ред.). Здесь нет ничего такого. Но если это человек не причастен к тому, что происходит, никак не помогает, об этом не говорит, тогда надо его браковать. И это касается не только актерской профессии. А вообще актер имеет право играть кого угодно. Если он хорошо справляется с этой задачей, почему нет?", – высказался Евгений Григорьев.

Скандал с Тарасом Цимбалюком

Осенью 2025 года актер-воин Даниил Мирешкин обнародовал эмоциональный пост, где резко прошелся по Тарасу Цимбалюку из-за роли бойца "Азова" в одном из проектов. Защитник публично заявил, что звезда сериала "Поймать Кайдаша" недостоин носить форму, а тем более шеврон бригады, ведь несмотря на свою медийность почти никак не помогает ВСУ.

"Когда я увидел шеврон "Азова" на Тарасе, меня вообще вывернуло. Люди блюют за этот шеврон на БКБП (базовый курс боевой подготовки. – Ред.), чтобы его заслужить. Если нет, то потом доказывают свою боеспособность на боевых", – сказал Мирешкин.

Кроме того, как подчеркнул актер-воин, Тарас Цимбалюк стал для него ярким олицетворением медийного равнодушия.

Негатив в свою сторону не обошел вниманием главный герой "Холостяка 14". Он назвал всю критику со стороны Мирешкина безосновательной и подчеркнул: сотрудничество с "Азовом" в фильме "Привіт, Лютий" было согласовано еще до начала съемочного процесса.

"В Киеве за 4 (почти) года снято несколько десятков фильмов о современных трагических реалиях. 90% людей в кадре, носящих униформу и шевроны различных подразделений – актеры. Но, традиционно, решили до*баться ко мне", – написал актер.

Цимбалюк также подробно рассказал о своей волонтерской деятельности, чего требовал Даниил Мирешкин. По словам артиста, с первых дней большой войны его театр отдает часть прибыли на помощь защитникам, а он призывает делать донаты.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Олеся Жураковская пристыдила звезд за показ "сладкой жизни" во время войны и объяснила, кому из актеров нельзя давать роль военных.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!