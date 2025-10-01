Актер Тарас Цимбалюк жестко отреагировал на обвинения в свою сторону от украинского актера и воина ВСУ Даниила Мирешкина. Знаменитость не подбирал слов и заявил, что критика в его адрес безосновательна, ведь сотрудничество с "Азовом", о котором говорил и где служит военный, в фильме "Привет, Лютый" было согласовано еще до начала съемок.

"Ох, бл*ть... Ну, собственно, как всегда, видимо, надо искать "крайнего", – написал Цимбалюк в Instagram, пояснив, что именно бойцы "Азова" предоставили ему бронежилет и шеврон, а также консультируют актеров на съемочной площадке. Он отметил, что десятки фильмов в Украине снимают о современных реалиях войны и большинство актеров в кадре играют в форме. Однако якобы именно его решили обвинить в "недостойности".

"В Киеве за 4 (почти) года снято несколько десятков фильмов о современных трагических реалиях. 90% людей в кадре, носящих униформу и шевроны различных подразделений, – актеры. Но традиционно решили до*баться ко мне", – заявил Цимбалюк.

Далее он рассказал о собственной волонтерской деятельности – именно этого требовал Мирешкин: с первых дней войны его театр ежемесячно отдает часть прибыли на помощь фронту. За это время, по словам Цимбалюка, удалось направить миллионы гривен на поддержку армии. Актер подчеркнул, что сыграл почти 300 спектаклей, после каждого из которых призывал зрителей донатить.

"Я дальше буду продолжать со спектаклями поднимать моральный дух украинцев и собирать средства на нужды Героев. В сторис и шапке профиля всегда есть активный сбор. Сейчас собираю на 6 автомобилей, например, присоединяйтесь!" – обратился к украинцам актер.

Его слова поддержали звездные коллеги: Наталья Денисенко, Татьяна Решетняк, alyona alyona, Елена Светлицкая и Григорий Решетник.

Напомним, ранее Даниил Мирешкин, который воюет в составе ВСУ, жестко раскритиковал Цимбалюка за роль бойца "Азова". Он заявил, что актер "недостоин носить форму", а его появление с шевроном бригады вызывает отвращение.

"Когда я увидел шеврон "Азова" на Тарасе, меня вообще вывернуло. Люди блюют за этот шеврон на БКБП (базовый курс боевой подготовки. – Ред.), чтобы его заслужить. Если нет, то потом доказывают свою боеспособность на боевых", – сказал военнослужащий.

Мирешкин также упрекнул Цимбалюка в отсутствии реальной помощи военным и назвал его примером "медийного равнодушия".

О каких "грехах" Цимбалюка вспомнил Мирешкин

В 2023 году Тарас Цимбалюк сообщил, что получил повестку и прошел ВВК. Тогда актер говорил, что стоит в очереди, чтобы отправиться на фронт, и ждет звонка из военкомата. Он откровенно признавался: боится ехать на передовую без надлежащей подготовки, поскольку ничего не понимает в военном деле.

Похоже, после этого признания Тарас Цимбалюк неоднократно сталкивался с хейтом из-за того, что не служит в ВСУ. Отвечая на негатив, звезда "Спіймати Кайдаша" объяснил, что все мужчины не могут идти воевать, мол, среди гражданских также есть много работы.

"Есть люди, которые очень категоричны, поверхностные. Они считают, что все мужчины в Украине должны пойти на передовую. Они не понимают, чем это закончится, если это действительно произойдет, хотя это невозможно. Я уже молчу о том, что нет ни одной войны в мире, где служили бы все мужчины. Это невозможно с точки зрения логистики, организационных моментов, военного менеджмента и всего остального", – сказал актер.

Летом прошлого года Тарас Цимбалюк попал в громкий скандал из-за отдыха в компании, где присутствовала блогер и фигурантка дела о государственной измене Анна Алхим. Актер, который был амбассадором курсов по переходу на соловьиный, развлекался под российские треки, более того, сам разговаривал на языке страны-агрессора.

