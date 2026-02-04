Олеся Жураковская пристыдила звезд за показ 'сладкой жизни' во время войны и объяснила, кому из актеров нельзя давать роль военных

Украинская актриса Олеся Жураковская раскритиковала своих коллег по цеху, которые во время кровавой войны продолжают хвастаться роскошной жизнью и отдыхом в социальных сетях. По ее мнению, таким поведением звезды проявляют максимальную бессердечность к согражданам, которые потеряли все из-за российской агрессии.

Видео дня

Артистка убеждена: имея влияние на большую аудиторию отечественные знаменитости могли бы распространять полезные нарративы и призывать людей помогать армии, а не показывать "сладкую жизнь". Об этом она отметила в интервью Алине Доротюк.

"Актерская профессия чрезвычайно влиятельная. Тебе дана возможность одновременно влиять на огромное количество людей. Удивительно, что кто-то не осознает этой ответственности. Они могли бы людей направить, заложить правильные мысли, помогать Силам обороны. Я, вообще, очень возмущаюсь, когда вижу сейчас демонстрацию Dolce Vita (сладкой жизни. – Ред.). Я считаю, что это просто жестоко по отношению к людям, которые потеряли свои дома, показывать, где вы и что пьете, как гуляете и что с вами происходит", – высказалась актриса.

Олеся Жураковская прекрасно осознает, что жизнь не стоит на месте, а праздники и радости от отпусков никуда не исчезли, но она не может понять, зачем выставлять это на показ. Как подчеркнула знаменитость, когда она выезжала к родственникам за границу, даже не имела мысли показать что-то в публичном пространстве.

Кроме того, по словам Жураковской, те актеры, которые хвастаются своими возможностями в наше сложное время, просто не имеют морального права играть военных в кино.

"Мне кажется, что не удастся сделать так, чтобы военных играли только военные. Думаю, что надо будет много снимать фильмов о войне, но какие-то репутационные вещи обязательно надо учитывать. Если ты по снежку в трусах скакал с девушками и шампанское пил, когда под Покровском люди погибали, то, может, оно и не надо играть военного", – объяснила звезда.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Евгений Галич упрекнул блогеров, которые хвастаются дорогим отдыхом во время войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!