"Иди ты нах*р": актер-воин Даниил Мирешкин публично наехал на Тараса Цимбалюка, который сыграл "азовца", и напомнил о его "грехах"

Анастасия Какун
Украинский актер Даниил Мирешкин, который еще в 2022 году добровольцем стал на защиту Родины, эмоционально высказался о своем коллеге по цеху Тарасе Цимбалюке. Военнослужащий не смог оставить без внимания тот факт, что звезда сериала "Поймать Кайдаша" сыграл бойца "Азова" в одном из своих проектов, и отметил, что он недостоин носить форму, а тем более шеврон бригады.

Как сказал Мирешкин в ролике, который обнародовал на личной странице в Facebook, несмотря на свою медийность, Цимбалюк почти никак не помогает украинским защитникам. Кроме того, актер вспомнил и некоторые "грехи" главного героя проекта "Холостяк-14", который во время войны оскандалился из-за русского языка.

"Знаете, у меня в целом "подгорает", когда люди, мало касающиеся украинской армии, к помощи военным, одевают форму и играют украинских военных. Меня от этого тошнит. Когда я увидел шеврон "Азова" на Тарасе, меня вообще вывернуло. Люди блюют за этот шеврон на БКБП (базовый курс боевой подготовки. – Ред.), чтобы его заслужить. Если нет, то потом доказывают свою боеспособность на боевых", – высказался защитник.

Даниила Мирешкина сильно возмутило, что Тарас Цимбалюк, несмотря на все "зашквары" и скандальный отдых в компании Анны Алхим, играет военного. Однако еще больше актера разозлило то, что звезда "Поймать Кайдаша", имея влияние на аудиторию, креативный подход к созданию контента и возможность помочь армии, этого не делает.

"Для галочки зарепостить сбор – это не та нагрузка, когда ты берешь на себя ответственность пригнать машину, отремонтировать, что-то организовать, конкретно помочь. Делать это просто для отвода глаз и продолжать жить свою лучшую жизнь, когда куча актеров служит в армии, многие погибли на войне. У тебя хватает наглости одеть форму и играть украинских героев, когда ты на интервью говоришь, что уклонист. Должно быть стыдно", – эмоционально сказал Мирешкин.

Актер-воин не понимает, как украинцы, которые сами присоединились к рядам ВСУ, или имеют близкого человека, который защищает Родину на фронте, должны смотреть на "вскормленного" Тараса Цимбалюка в роли "украинского героя". По словам Даниила Мирешкина, для него актер стал олицетворением медийного равнодушия.

"Люди с медийным влиянием просто игнорируют войну. В лучшем случае такие: "Давайте поможем Дане со сбором". Да иди ты нах*р со своим репостом. Сделай что-то реально важное. Открой свой сбор, помоги конкретным военным, отчитайся об этом, а не просто прими участие чьей-то инициативе, чтобы видели, что Тарас патриотически настроен", – отметил защитник.

В конце своей эмоциональной речи Даниил Мирешкин отметил, что сегодня медийные люди должны делать все возможное, чтобы приблизить нашу победу. В противном же случае, по словам актера, они не заслуживают общественного внимания и рано или поздно "уйдут в никуда".

Актера-воина поддержала Дарья Легейда

Не смогла оставить без внимания эмоциональный ролик Даниила Мирешкина и актриса Дарья Легейда. В своем Facebook она поддержала мнение коллеги и отметила, что в нашей стране должно быть уважение к форме и тем, кто ее выбирает, принося в жертву профессию, семьи и жизнь.

"Также стыдно было, когда в моей воюющей стране "главным холостяком" сделали человека, который непосредственно к войску не имеет отношения. Вообще подобные шоу в наше время – какой-то нафталин, но хотя бы делать их актуальным. Подогнать формат под реалии – святая обязанность всех, кто работает по профессии, а не посвящает себя службе в ВСУ", – подчеркнула артистка.

О каких "грехах" Цимбалюка вспомнил Мирешкин

В 2023 году Тарас Цимбалюк сообщил, что получил повестку и прошел ВВК. Тогда актер говорил, что стоит в очереди, чтобы отправиться на фронт, и ждет звонка из военкомата. Он откровенно признавался: боится ехать на передовую без надлежащей подготовки, поскольку ничего не понимает в военном деле.

Похоже, после этого признания Тарас Цимбалюк неоднократно сталкивался с хейтом из-за того, что не служит в ВСУ. Отвечая на негатив звезда "Поймать Кайдаша" объяснил, все мужчины не могут идти воевать, мол, среди гражданских также есть много работы.

"Есть люди, которые очень категоричны, поверхностны. Они считают, что все мужчины в Украине должны пойти на передовую. Они не понимают, чем это закончится, если это действительно произойдет, хотя это невозможно. Я уже молчу о том, что нет ни одной войны в мире, где служили бы все мужчины. Это невозможно с точки зрения логистики, организационных моментов, военного менеджмента и всего остального", – сказал артист.

Летом прошлого года Тарас Цимбалюк попал в громкий скандал из-за отдыха в компании, где присутствовала блогер и фигурантка дела о государственной измене Анна Алхим. Актер, который был амбассадором курсов по переходу на соловьиный, развлекался под российские треки, более того, сам разговаривал на языке страны-агрессора.

В течение суток Цимбалюк никак не комментировал этот инцидент, однако все же нарушил молчание. Он признал свою "грубую ошибку", но добавил, что оправдываться и называть имя человека, который включал музыку – не хочет.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что "украинский Брэд Питт" Роман Луцкий назвал благородную причину, почему отказывается играть военных.

