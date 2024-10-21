Jerry Heil празднует 29-летие: какой певица была до популярности и что скрывает от своих фанатов

Сегодня, 21 октября, украинская певица, звезда Евровидения 2024 Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) празднует 29-летие. По этому случаю знаменитость опубликовала пост в Instagram, где написала, что этот год стал для нее периодом трансформаций.

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Карьеру артистка начала еще 10 лет назад, записывая каверы на популярные хиты. Тогда 19-летняя девушка из Василькова открыла пользователям сети свой уникальный тембр, а уже в 2024 году ее имя стало широко известно за рубежом благодаря участию от Украины в песенном конкурсе Евровидение.

Несмотря на свою открытость к миру, есть кое-что, что остается за закрытыми дверями певицы, а именно – ее личная жизнь. В 2021 году Jerry Heil устроила церемонию свадьбы сама с собой. Тогда исполнительница объяснила, что сологамия – это важный шаг в отношениях со своим "Я".

Однако у Шамаевой все же есть партнер. В настоящее время девушка уже около двух лет в отношениях с любимым человеком. Ранее Jerry Heil призналась, что к потенциальным "половинкам" относится с осторожностью, потому что неоднократно страдала от корыстных мотивов людей.

По словам звезды, она хотела, чтобы ее избранник имел "живой ум и живую душу", был чутким, ответственным за свои слова. В любимом человеке знаменитость стремится увидеть "схожий угол отклонения от адекватности и левел придурковатости чувства юмора".

Несмотря на то, что имя парня певица не раскрывает, известно, что их отношения начались осенью 2022 года. В прошлом году девушка поздравляла любимого с годовщиной. Тогда фанаты допустили, что Jerry Heil могла встретить избранника во время учебы в музыкальном колледже Беркли, США.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Jerry Heil показала себя десять лет назад. Как изменилась звезда Евровидения 2024, песни которой обожают в Европе – смотрите здесь.

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