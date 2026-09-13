Без капли макияжа: кто из украинских звезд не боится показывать свою естественную внешность. Фото

Ухоженный внешний вид давно стал важной составляющей публичного имиджа украинских звезд, поэтому они почти всегда появляются перед публикой "при полном параде". Однако в повседневной жизни знаменитостям все же хочется отдохнуть от профессионального макияжа, а некоторые из них совершенно не стесняются показывать свою естественную красоту.

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Селебрити выходят на связь с поклонниками, не маскируя небольшие неровности на коже или признаки усталости от большого объема работы, не боясь продемонстрировать другую сторону "идеальной" внешности. OBOZ.UA покажет, как выглядят звезды без капли макияжа.

Выходить на связь с подписчиками в соцсетях без косметики на лице давно стало привычным делом для ведущей Екатерины Осадчей. Поддержать такую практику журналистки решил ее муж Юрий Горбунов, поздравив звездную возлюбленную с 43-летием подборкой фото, где можно рассмотреть ее естественную внешность.

Своей эффектной природной красотой поражает публику и певица Тина Кароль. Весной звезда продемонстрировала лицо с ровным тоном кожи и без грама декоративной косметики, чем вызвала настоящий восторг в сети.

Не пытается вечно скрываться за слоями макияжа и артистка Наталья Могилевская. Более того, публикуя свои фото без косметики, она не стесняется прямо указывать на небольшие "недостатки", чтобы поставить на место хейтеров, которые обвиняют ее в использовании слишком большого количества фильтров.

Народная артистка Украины Ольга Сумская поразила публику естественной внешностью в день своего 60-летия. Она сделала несколько кадров прямо из поезда, не подбирая идеальных ракурсов или освещения, но все равно получила массу комплиментов за молодой вид.

Не так часто можно увидеть исполнительницу Ирину Билык без макияжа, но все же иногда она делает исключения. Что интересно, когда звезда стала главной героиней ролика визажиста Егора Андрюшина, который перевоплощает знаменитостей в неожиданные образы, пользователи сети заметили между ними много общего.

Не стесняется показывать себя не "идеальной", несмотря на противоположные упреки в сети, и ведущая Маша Ефросинина. Время от времени она выходит на связь в сети в домашней обстановке без капли макияжа.

Ранее OBOZ.UA показал, как выглядят вблизи голливудские звезды, отказавшиеся от ботокса.

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