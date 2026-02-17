В сети обсуждают внешность 50-летней Могилевской: певица показала лицо без макияжа и фильтров

В День святого Валентина украинская певица Наталья Могилевская поделилась серией фотографий, где показала открытку, которую для нее и избранника сделали их дочери. Однако "горячей" темой для обсуждения стал не так трогательный подарок от девочек, как внешность артистки. Некоторые юзеры начали обвинять исполнительницу в использовании фильтров, а кто-то даже предположил, что фото сгенерировал искусственный интеллект.

Все подобные упреки не остались без внимания Натальи Могилевской. На личной странице в Instagram знаменитость обнародовала видео, в котором показала свою натуральную внешность и ответила на весь негатив.

Ролик 50-летняя звезда начала со скриншотов нескольких негативных комментариев. Под праздничными кадрами некоторые юзеры писали: "ИИ? Фото с фильтрами?", "Очень рада за Наталью. Один вопрос: девушка на фото не очень похожа на Наталью Могилевскую. Это фильтры или пластика?", "Сколько фотошопа. Для чего? Не понятно".

Через несколько секунд в кадре появилась сама Наталья Могилевская. Она записала видео без капли макияжа на лице и фильтров, более того, не побоялась показать несколько "недостатков".

"Проснулась утром и читаю: "Это не Могилевская, это фильтры". Вот смотрите – Могилевская! Видите: здесь морщинка, здесь морщинка. Просто хороший свет, хорошее настроение. И все", – отметила знаменитость.

