41-летняя Тина Кароль вблизи показала свое лицо без макияжа и поразила сеть натуральной красотой. Фото

Украинская певица Тина Кароль показала, как выглядит без макияжа. 41-летняя артистка вблизи продемонстрировала лицо с ровным тоном кожи и без грамма косметики.

Она опубликовала в Instagram новую сториз. На фото Кароль позирует вблизи перед камерой с естественным освещением. Волосы певицы распущены, а несколько светлых прядей обрамляют лицо.

Артистка предстала без макияжа – с естественным тоном кожи, выразительными голубыми глазами и аккуратными бровями. Свой образ она дополнила минималистичными серебряными сережками-кольцами и темной курткой.

Снимок она подписала на английском: No make up beauty ("Естественная красота").

Публикация привлекла внимание поклонников. В комментариях под сториз пользователи сети рассыпались в комплиментах. Среди них – "Красавица", "Непревзойденная", "Такая милая", "Моя любимая дива", "Always beautiful", "Хорошенькая". Многие поклонники также добавляли эмодзи в виде сердечек и огоньков.

Ранее Тина Кароль открыто говорила об уходе за внешностью и не скрывала, что пользуется косметологическими процедурами. Певица призналась, что делает частичные инъекции ботокса, однако подчеркнула: относится к этому очень осторожно.

"У меня есть и ботокс частичный, и то, и се, и другое. Я использую это безусловно. Я говорю об этом впервые, но пользуюсь процедурами очень осторожно", – рассказывала артистка.

По словам Кароль, для нее внешность является частью профессии. Из-за активных выступлений и сильной мимики во время пения мышцы лица работают интенсивно, поэтому она иногда прибегает к поддерживающим процедурам.

OBOZ.UA также сообщал, что пластический хирург Анна Бродская ранее высказывала мнение, что Тина Кароль не делала пластических операций. По ее мнению, изменения во внешности артистки можно объяснить регулярным уходом, работой с косметологом, а также похудением, которое повлияло на черты лица.

