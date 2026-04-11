Бен Аффлек сделал щедрый 'подарок' Дженнифер Лопес после развода и окончательно разорвал связи с певицей

Более чем через год после официального развода американский актер Бен Аффлек сделал своей бывшей жене, певице Дженнифер Лопес, "прощальный подарок". Знаменитость передал экс-избраннице всю свою долю в поместье стоимостью более 60 миллионов долларов, где ранее они хотели строить семейную жизнь.

Об этом сообщил таблоид TMZ, который получил доступ к соответствующим судебным документам. Бывшие супруги изменили соглашение о разделе совместного имущества, а Бен Аффлек бесплатно отдал Джей Ло свои права на недвижимость. Таким образом актер разорвал последнюю связь с исполнительницей.

Знаменитости приобрели роскошный дом в мае 2023 года за $60 850 000 и потратили еще около миллиона на ремонт. Недвижимость со всех сторон окружена живописной природой, а на территории поместья расположены бассейн, площадки для баскетбола и пиклбола, тренажерный зал и бар. Кроме основного жилья, на участке есть дом для гостей, охраны и просторный гараж на 12 автомобилей.

В июле 2024 года Дженнифер Лопес и Бен Аффлек выставили поместье на продажу. Сначала они хотели получить за недвижимость 68 миллионов долларов и даже нашли покупателя, однако в последний момент сделка сорвалась. После неудачи знаменитости сняли дом с продажи и вернули его на рынок в 2025-м по сниженной цене в $52 млн. Однако покупателя они так и не нашли.

Напомним, что Дженнифер Лопес подала заявление на развод с Беном Аффлеком летом 2024-го после двух лет брака. Причиной своего решения в официальных документах звезда указала "непримиримые разногласия". Официально их брак был расторгнут в январе 2025 года.

