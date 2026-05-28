Посольство США покидает Киев? В МИД и ОПУ сделали заявление после слов Каллас

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что посольство США якобы покидает Киев после российских угроз начать систематические удары по украинской столице. По ее словам, американское посольство "стало единственным, которое таким образом отреагировало на угрозы Кремля".

Однако вскоре после слов Каллас в Министерстве иностранных дел Украины и в Офисе презиеднта это заявление опровергли. OBOZ.UA выяснял, что происходит в работе амеранского посольства на самом деле.

В ожидании новых ударов по Киеву

Каллас утверждала, что якобы только европейские дипломатические миссии продолжают работать в Киеве. Об этом Каллас заявила на брифинге перед встречей глав МИД стран ЕС на Кипре.

По словам Каллас, американские дипломаты "поддались на новую порцию угроз" из Москвы и решили оперативно покинуть украинскую столицу.

"Вот что делает Россия. Потому что на поле боя она не набирает сил. Так что сейчас они действительно увеличивают количество террористических атак, потому что это нельзя описать другими словами: создание страха внутри общества. Это не работает уже четыре года, но я не думаю, что сработает сейчас. Также вчера мы слышали от Украины, что все посольства остались, кроме одного, так что это тоже требует мужества от этих посольств, но да, все европейцы остались, Америка ушла", – сказала Каллас.

В МИД и ОП опровергли слова Каллас

Представитель внешнеполитического ведомства Георгий Тихий опроверг слова Каллас. По его словам, американское посольство по состоянию на 28 мая продолжает работать в украинской столице.

В Офисе президента также опровергли слова Каллас о выезде американского посольства из Киева. Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил, что глава европейской дипломатии, возможна, имела в виду обстоятельства перед тем ударом в ночь на воскресенье 24 мая.

Что предшествовало

Вечером 25 мая Министерство иностранных дел России выступило с открытыми угрозами начать "систематическую" серию ударов по Киеву. После массированного обстрела украинской столицы 24 мая Москва прямо заявила, что продолжит террор и призвала иностранных дипломатов срочно покинуть Киев.

Также оккупанты обращались к мирным жителям с требованием держаться подальше от правительственной и военной инфраструктуры. Примечательно, что регулярно целями российских ударов в Киеве и других украинских городах становятся многоэтажки и другая социальная инфраструктура – школы, музеи, торговые центры.

Напомним, Китай отреагировал на угрозы России нанести новые массированные удары по столице Украины. В министерстве иностранных дел КНР призвали стороны воздержаться от распространения эскалации и возобновить диалог направленный на мирное урегулирование войны.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров звонил государственному секретарю США Марко Рубио, чтобы передать послание диктатора Владимира Путина американскому президенту Дональду Трампу. После переговоров Рубио констатировал угрозу эскалации.

