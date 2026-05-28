"Я заплатила налоги и на следующий день на меня открыли производство": как полиция охотится на моделей OnlyFans и наказывает за "нюдсы" знакомым

В Украине в ближайшие дни должны рассмотреть законопроект Ярослава Железняка о декриминализации производства и распространения порнографии. Речь идет о контенте, который изготовлен при добровольном участии исключительно совершеннолетних.

Рассмотрение состоится после громкого задержания должностных лиц Нацпола, которые за десятки тысяч долларов "крышевали" работу порноофисов. Задержано руководство полиции нескольких областей.

Вопрос легализации порно в Украине рассматривается уже не впервые. Действующее законодательство позволяет открывать производство даже за "нюдсы", которые, например, жена отправляет своему мужу.

OBOZ.UA пообщался с несколькими Onlyfans моделями и рассказывает о том, как сейчас работает индустрия и почему полиция выступает категорически против легализации.

За деньги смотрят порно и приходят с обысками к девушкам

В полиции работают сотни сотрудников, которые профессионально занимаются просмотром эротического контента. Например, они заходят на специализированные платформы с вебкам-моделями. Используют VPN для того, чтобы увидеть моделей из Украины. Часто на платформах можно выбрать, в каких странах будут показывать трансляции. И чтобы не встретить знакомых, вебкам-работники и работницы ограничивают показ своего контента в Украине.

Чтобы увидеть откровенно порнографический контент, надо либо заплатить модели и попросить ее сделать что-то, что украинское законодательство квалифицирует как порнографию, или же за деньги подключиться на закрытую трансляцию. За деньги можно получить доступ к видео популярной платформы Onlyfans. Поэтому часто правоохранителям еще и приходится тратить бюджетные средства для фиксации "преступления".

Как рассказывал OBOZ.UA адвокат Назарий Щербяк, иногда происходит провокация на преступление (например, полицейские просят за деньги ласкать себя). "Тратится значительный ресурс. Были случаи, когда приходили к одной девушке, которая вела трансляции, с привлечением КОРДа", – говорил адвокат.

Даже если выехать за границу, снять там эротическое видео и продавать его через платформу с блокировкой пользователей из Украины – это все равно не защитит от правоохранителей, рассказывает OBOZ.UA модель OnlyFans Светлана Дворникова. Она заплатила в бюджет около 40 млн грн налогов, а в прошлом году на ее петицию о декриминализации производства контента "для взрослых" ответил президент Владимир Зеленский. В своем ответе он отметил, что этот вопрос должна решить Верховная Рада.

Полицейские в Украине устанавливают себе VPN, покупают видео у украинок и потом приходят к ним с обыском. Настоящее лицемерие заключается в том, что с одной стороны государство получает от Дворниковой десятки миллионов налогов, а с другой – открывает уголовное производство против нее за этот же заработок.

"Я заплатила налоги и на следующий день на меня открыли производство по 301-й статье (ввоз, изготовление, хранение, сбыт или распространение предметов порнографического характера. – Ред.). Как только увидели, что я в стране и у меня есть деньги, они быстро открыли производство. Зашли через VPN, потому что у меня Украина в блоке стоит. Зашли через VPN на мою страницу, купили у меня там несколько видео, и вот уже с этими видео пришли ко мне с обыском", – рассказывает Дворникова.

Девушка утверждает, что полицейские пришли с обыском после того, как она сняла со своего долларового счета $200 тыс. Эти средства она должна была конвертировать в гривну и заплатить налоговой. Полиция, как утверждает Дворникова, предложила ей отдать $50 тыс., чтобы "не заметить" средства во время обыска, или же отдать $100 тыс., чтобы закрыть уголовное производство.

Модель OnlyFans отказалась, поэтому уголовное производство до сих пор не закрыто. OBOZ.UA нашел информацию по делу Дворниковой в реестре судебных решений. В материалах говорится о том, что обыски у девушки проводили сотрудники СУ ГУНП в Харьковской области – и у нее действительно нашли более $202 тыс.

Благодаря кейсу Светланы Дворниковой можно проследить, как работает полиция. Они получают от налоговой информацию о тех моделях, которые согласились доплатить налоги. Платформа OnlyFans передает ГНС информацию о заработках украинцев (речь идет о примерно семи тысячах человек ежегодно). Тогда налоговики доначисляют налоги и присылают производителям контента сообщения с требованием заплатить самостоятельно. После налоговиков включаются полицейские.

При этом, вероятно, часть полицейских открывает уголовное производство с одной целью – получить взятку за "крышевание".

За что могут "наказать" украинцев

Порой доходит до абсурда, например – дело № 286/3907/24, которое рассматривал Овручский районный суд Житомирской области. Согласно ему, мобильный телефон украинца стал орудием преступления, поскольку тот отправлял знакомому видео, изображения, а главное – стикеры (!), которые были расценены как порнографические материалы.

"Оценивая наличие оснований для наложения ареста, следственный судья с учетом исследованных материалов, приобщенных к ходатайству, приходит к выводу, что следователем доказано, что мобильный телефон марки Iphone 8... является орудием совершения преступления, соответственно, сохраняет на себе следы уголовного преступления", – говорится в материалах дела.

Так, в Украине по статье 301 Уголовного кодекса можно получить реальный срок за пересылку или распространение эротических фото, которые правоохранители находят в телефонах граждан.

Еще один яркий случай – дело № 604/205/25, которое рассматривал Подволочиский районный суд Тернопольской области. Согласно ему, женщина получила испытательный срок в 1 год за то, что посылала куму свои интимные фото и видео – который, скорее всего, был и не против, поскольку также посылал ей такие вещи. Делала же она это, как сама же и отметила, чтобы отблагодарить за помощь по хозяйству.

"Искренне раскаялась и объяснила, что... является ее кумом, который в течение длительного времени помогал ей по хозяйству и вспахивал земельные участки, однако платы за свой труд не брал. Решила таким образом его поблагодарить и прислала фото порнографического характера. В дальнейшем они в течение длительного времени обменивались такими фото и видео", – говорится в материалах дела.

В ближайшее время вопрос легализации порно рассмотрит Верховная Рада. И именно от них зависит, останется ли в Уголовном кодексе рудимент еще со времен Советского Союза, который позволяет обогащаться отдельным взяточникам. Здесь важно отметить, чторечь идет о легализации контента, который изготовлен исключительно с участием совершеннолетних и с их сознательного согласия.