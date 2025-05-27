Джамала, которая набрала 20 кг во время беременности, раскрыла секреты своего похудения

Прошел год с тех пор, как певица Джамала в третий раз стала мамой. В мае 2024 года она родила сына Алим-Сеита Бекира от своего мужа, экономиста и общественного активиста Бекира Сулейманова. За третью беременность артистка набрала около 20 килограммов. Теперь, спустя год, певица возвращается на сцену в прекрасной форме и откровенно делится тем, как ей удалось похудеть без жестких диет и стресса.

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Джамала дала интервью программе "Тур звездами" после своего большого сольного концерта в Киеве. Ведущая поинтересовалась, что стало залогом ее нынешней формы – строгая диета или активные занятия спортом. В ответ Сусана Джамаладинова (настоящее имя певицы) рассказала, что секрет ее похудения – в комплексном подходе: правильное питание, физические упражнения и отсутствие давления на себя.

"После беременности за год ты восстанавливаешься, ну вот прям как новая. Я еще не вернулась окончательно к своей форме, но действительно считаю калории. При этом стараюсь есть все, что хочу. И спорт – йога, пилатес был. В начале – дыхание, потому что надо было все это прорабатывать с диастазом и всеми такими штуками", – отметила Джамала.

Артистка добавила, что не ставит перед собой чрезмерных требований. Она убеждена: после родов стоит дать телу время на восстановление, и тогда изменения произойдут естественно, без жестких ограничений и истощения.

"На самом деле я очень рада, что это у меня так – без кипиша. Потому что реально иногда женщины ну просто загоняются. Они даже не хотят слышать о детях только из-за того, что потолстеют. Это фигня. Не слушайте никого. Ну поправилась – похудела. Все", – дала совет певица.

Сейчас артистка сосредоточена не только на творчестве, но и на материнстве. Вместе с мужем она воспитывает троих сыновей: первенца Эмира-Рахмана, который родился в 2018 году, Селима-Гирая (2020) и самого младшего Алим-Сеита Бекира (2024). Несмотря на плотный график, Джамала находит время на тренировки, прогулки с детьми и собственный отдых.

Ранее OBOZ.UA писал, что Джамала продала дом-мечту и рассказала, где живет сейчас. Артистка призналась, что этот проект оказался слишком сложным.

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