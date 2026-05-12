'Я много накосячил'. Актер-воин Владимир Ращук прокомментировал интервью экс-супруги, которая рассказала о его изменах

Украинский актер и военнослужащий Владимир Ращук высказался о резонансном интервью своей бывшей жены, артистки Виктории Билан-Ращук, в котором она рассказала о его изменах и неподобающем отношении к ней во время долгожданной беременности. Звезда сериала "Пограничники" решил как не подтверждать, так и не опровергать никакие заявления экс-избранницы, однако признал одно: во время отношений наделал немало ошибок.

По словам артиста, он хочет, чтобы все недоразумения оставались исключительно между ним и бывшей, а все свое внимание сейчас сосредоточивает на воспитании сына Яремы. Об этом он сообщил в комментарии для проекта "ЖВЛ".

"После интервью мне 16 журналистов написали, чтобы я дал комментарий. Я не комментирую этого. Дело двух касается только двух. Я не хочу опускаться до этого уровня. Оно все закончится и мы станем неинтересны. Доказывать, что где-то правда, где-то неправда, я не буду. Да, я много накосячил, сделал много дерьма. Но знаете, как уходят мужчины? Оставляют все и уходят. Поэтому здесь моя совесть абсолютно чиста. Самое главное, что у меня есть сын. Это мой основной фокус. За него я борюсь", – высказался актер.

Однако, как поделился Владимир Ращук, сейчас он не имеет возможности часто видеть сына, которого Виктория Билан-Ращук родила от него 5 октября 2025 года. Ранее актер-воин проводил время с сыном 3-4 раза в неделю, но сейчас ситуация изменилась.

Развод и сенсационное интервью Виктории-Белан Ращук

О разрыве актеров стало известно в апреле этого года. Владимир Ращук дал интервью каналу "КиноUA", где откровенно рассказал, что полюбил другую женщину: "Произошли определенные переоценки в жизни: то ли я стал взрослее, то ли начал больше думать о себе, о том, чего на самом деле хочу. Какой хочу видеть свою жизнь... Не знаю, это связано с войной или с другими обстоятельствами. Мы приняли решение разойтись, мы не вместе, но у нас есть сын. И это самое главное".

Тогда актер уверял, что, несмотря на разрыв с женой, весомую часть жизни посвящает сыну. Как говорил звезда "Пограничников", он минимум три раза в неделю проводит время вдвоем с Яремой. Однако Виктория Билан-Ращук со своей стороны опровергла заявление экс-супруга и обвинила его в лицемерии. По словам актрисы, Владимир Ращук не провел с сыном ни одной "бессонной ночи" и даже не интересовался, "что ребенок сейчас ест".

Позже Виктория Билан-Ращук дала интервью Алине Доротюк, где раскрыла неожиданные стороны их брака. Как поделилась артистка, Владимир Ращук изменял ей в тот период, когда она носила ребенка под сердцем, несмотря на то, что забеременеть ей удалось с помощью экстракорпорального оплодотворения лишь с шестой попытки.

"Пять попыток мы сделали уже во время войны. Это очень плохо повлияло и на мое здоровье, и на мою фигуру, потому что я постоянно была на гормонах. Он меня уговорил на шестое ЭКО. Мне было очень тяжело, но он сказал: "Вика, давай в последний раз". Вся подлость в том, что на последнее ЭКО он со мной шел, уже встречаясь с той особой", – поделилась знаменитость.

По словам Виктории Билан-Ращук, любовницей ее экс-супруга оказалась женщина, с которой они крутили роман еще 20 лет назад. Актриса подчеркнула, что она провела "планомерную работу", чтобы забрать Владимира из семьи.

Как ранее писал OBOZ.UA, после выхода интервью Виктории Билан-Ращук, актер-воин обнародовал несколько роликов в своих Instagram Stories, где отметил: получал немало поддержки от друзей, коллег и побратимов. В то же время Владимир Ращук не скрывал, что волна возмущения и критики в его адрес также оказалась мощной.

