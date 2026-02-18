Актер 'Киборгов' полтора года боролся за право мобилизоваться: из-за досадной ошибки был невидимым для государства

Актер Александр Зарубей ("Киборги", "Я – надежда", "Жизнь на троих", "Крепость", "Тихая Нава", "Живой") долгое время не мог попасть в ВСУ из-за бюрократической ошибки. По словам артиста, он пытался мобилизоваться с первых дней войны, но его ненаходили в государственных реестрах.

Об этом Александр Зарубей рассказал в интервью OBOZ.UA. Исправление ошибки длилось полтора года. Актер подписал контракт в 2024 году.

Александр Зарубей родом из Алчевска Луганской области. В Киев он переехал еще двадцать лет назад, однако оставался прописанным в родном городе. После 24 февраля 2022 года родители актера остались на оккупированной территории, а сам он с первых дней пытался мобилизоваться: "У меня очень своеобразная история. С первых дней вторжения я начал пытаться попасть в армию. Но все мои попытки завершались ничем. В государственном реестре меня просто не существовало. Даже "Дія" это подтверждала. Моя фамилия отсутствовала в системе. Полтора года пытался это исправить. Даже горько шутил: когда меня наконец возьмут в армию, выберу позывной "Бомж". Но в конце концов собрал документы".

Параллельно с бюрократической борьбой Зарубей оставался в Киеве вместе с женой, актрисой Евгенией Мякенькой и сыном Марком. Сначала пошел в тероборону, впоследствии присоединился к волонтерским инициативам: "Я предлагал уехать – родные отказались. Пошел в тероборону. И мне стало легче: появилось ощущение, что я не просто наблюдатель. Потом мы с Женей работали на YouTube – поддерживали информационный фронт. Но внутреннее ощущение было одно: должен быть в армии. Когда наконец с документами все уладилось, подписал контракт".

"Оправдались ли мои ожидания? – добавляет актер. – Сложный вопрос. Я шел с внутренним убеждением, что это будет четкая, слаженная система. Но столкнулся с определенным разочарованием – в самой конструкции. У нас фактически никогда не было полноценной реформы войска. То, что должно было меняться с 1991 года, годами оставалось без изменений. Военный аппарат во многом сохранил советскую логику – иерархическую, часто негибкую. Но вижу, что сейчас процессы все же начались".

Актер выбрал на войне специальность разведчика: "Почему именно разведка? Когда началась большая война, понимал, что хочу быть рядом с ребятами, однако меня какое-то время грыз вопрос: что я там буду делать? Актер, сценарист. Этюды показывать? В какой-то момент даже обесценил себя – думал, что с моей специальностью там не место. А потом начал анализировать. Я смотрел все telegram-каналы с первых дней вторжения, читал, слушал, наблюдал. И понял: многое вижу иначе. Замечаю детали, слышу нюансы. Даже звук дрона – для кого-то это просто гул, а для меня информация: где он, откуда летит, куда пойдет. Уже в подразделении шутил: "Закиньте меня куда-то, я с теми ребятами поговорю – они же меня стопроцентно за своего примут". Это важный плюс: мы в совершенстве знаем язык врага – можем этим пользоваться. А они – не имеют такой возможности. В этой войне русский язык – тоже оружие".

