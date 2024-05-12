А где бесовщина? Bambie Thug удивили нежным исполнением песни на Евровидение Doomsday Blue

Небинарные Bambie Thug из Ирландии в финале Евровидения 2024 снова поразили публику своим исполнением конкурсного трека Doomsday Blue – фаны уже назвали это выступление одним из лучших за всю историю конкурса. Яркий номер, который буквально является сеансом экзорцизма на сцене, точно запомнился зрителям, однако Bambie Thug нашли способ удивить людей еще больше и исполнили нежную версию своей песни.

Трек Doomsday Blue (Intimate) был опубликован на YouTube-канале Евровидения. Также Bambie Thug выполнили эту версию во время The Late Late Show.

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Если сравнивать исполнение песни с тем, что небинарный представитель Ирландии продемонстрировали в полуфинале и финале, то разница просто кардинальная. В версии Intimate нет никакого намека на бесовщину, которую одинаково критиковали и хвалили зрители, однако она тоже не оставляет слушателей равнодушными.

Напомним, что Bambie Thug используют местоимения "они" (they/them), став первым небинарным исполнителем, представлявшим Ирландию на песенном конкурсе. Они не идентифицируют себя ни мужчиной, ни женщиной.

Конкурсный трек Doomsday Blue является ансамблем из разных жанров. Bambie Thug предстают на сцене в костюме ведьмы: темный наряд с корсетом и пышной юбкой.

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