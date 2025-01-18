67-летний Стивен Фрай показался в объятиях младшего его на 30 лет мужа. Редкое фото

Известный британский актер и комик Стивен Фрай показал редкое фото со своим мужем Эллиоттом Спенсером, который моложе него почти на 30 лет. 67-летняя знаменитость не часто выносит свои отношения в публичную плоскость.

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Актер опубликовал в Instagram их совместный снимок по случаю 10-й годовщины свадьбы. На фото улыбчивые супруги позируют в костюмах и демонстрируют обручальные кольца.

"Десять счастливых лет со дня нашей свадьбы, – написал Фрай. – Я счастливчик".

Поклонники поздравили парочку с годовщиной и пожелали им счастья в личной жизни:

"С годовщиной, Стивен и Эллиотт!"

"Я так рада за вас".

"Поздравляю! С юбилеем".

"Поздравляю вас обоих. Прекрасная пара".

Стивен и Эллиот познакомились в 2014 году. Сначала никто не знал, как зовут таинственного избранника актера, потому журналисты называли его "мистером Э". Они поженились в январе 2015 года, связав себя узами брака через 10 дней после того, как объявили о помолвке.

Фрай недавно признавался, что не хочет дожить до ста лет, поскольку это означало бы одиночество, ведь с ним к тому времени не будет близких.

"Лично я не заинтересован в своем долголетии. Меня, как и большинство людей, интересует идея старости, которая пройдет без боли и без слишком большой потери когнитивных функций. Но я не из тех, кто хочет жить дольше, чем остальные мои друзья, – признавался он в подкасте Brave New World. – Если бы все – моя семья и друзья – дожили до 120 лет, то, возможно, я был бы вполне счастлив перешагнуть 100-летний рубеж".

Как писал OBOZ.UA, Стивен Фрай в 2024 году посетил Киев и побывал в Бабьем Яру. Комику удалось рассмешить президента Украины Владимира Зеленского.

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