'Довели до слез меня!' 51-летний Алексей Суханов расплакался перед камерой из-за вопроса журналистки

Украинский ведущий Алексей Суханов не смог сдержать слез в течение интервью с Алиной Шаманской. Во время разговора журналистка поинтересовалась у 51-летнего коллеги, когда он плакал в последний раз, в ответ на что тот отметил: делает это каждый день, ведь очень болезненно воспринимает любые новости о страданиях животных.

Видео дня

По словам Суханова, сейчас ленты его соцсетей переполнены информацией о бездомных четырехлапых, а он уже не может просматривать такой контент не расстраиваясь. Об этом ведущий рассказал в проекте "55 за 5".

"Я каждый день плачу. Вы знаете, оно накрывает. Я, например, не могу уже смотреть эти Instagram, Facebook, потому что там постоянно вылезает у меня какая-то беда с хвостиком (животным. – Ред.). Я уже не могу. Я – переполненный кувшин в этом моменте. Я постоянно плачу", – поделился журналист.

После такого трогательного признания Алина Шаманская спросила у Алексея Суханова, что бы он хотел сказать бездомному песику, если бы тот мог его понять. Ведущий без раздумий ответил, что просто извинился бы.

"Я бы прежде всего сказал: "Прости нас, людей". Довели до слез меня!" – дрожащим голосом сказал журналист.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Суханов, который до 40 лет жил в России, ответил, когда закончится война в Украине, и задал меткий вопрос украинцам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!