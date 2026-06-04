'4,5 года в войне и на расстоянии': актриса Анастасия Пустовит впервые показала своего жениха-военнослужащего. Фото

Украинская актриса и звезда сериала "Тихая Нава" Анастасия Пустовит редко выносит подробности личной жизни на публику, однако по случаю важной даты решила немного изменить позицию. Впервые за пять лет отношений артистке с любимым-воином Владимиром удалось вместе провести годовщину, поэтому она поделилась совместными фотографиями.

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На личной странице в Instagram знаменитость обнародовала серию снимков с женихом, где зафиксировала их счастливые моменты. На каждом кадре с лиц влюбленных не спадали искренние улыбки, а в описании Пустовит посвятила избраннику теплые слова.

"Это, кажется, наша первая за все годы годовщина, которую мы встретили вместе. Целых 5 лет. Вместе пол и 4,5 в войне и на расстоянии. Только мы знаем какой ценой нам это дается, особенно, когда за основу берешь любовь. Мы разные с тобой и одновременно похожи. Уж точно, не побоюсь сказать, семья. Однозначно и в горе, и в радости. Ближе тебя нет никого", – отметила актриса.

Анастасия Пустовит добавила: надеется, что впереди их с женихом ждет еще много подобных годовщин. Актриса убеждена, что им хватит терпения, мудрости, сил и времени навсегда сохранить свою любовь.

Напомним, что любимый звезды "Тихой Навы" уже пятый год защищает Родину от врагов в рядах Вооруженных сил Украины. Как делилась актриса, хотя они и часто находятся на расстоянии, поддерживают теплые отношения – постоянно звонят друг другу, присылают видеосообщения и стараются проводить вместе каждую свободную минуту.

В мае стало известно, что Анастасия Пустовит обручилась с Владимиром. Знаменитость вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля, где представляла украинский фильм "Весна", и выгуляла кольцо на безымянном пальце правой руки.

"Отпуск и Канны состоялись. Как и новый статус", – написала актриса, подтвердив помолвку.

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