Звезда 'Тихой Навы' обручилась с возлюбленным-воином и впервые выгуляла кольцо на Каннском кинофестивале

Звезда сериала "Тихая Нава" Анастасия Пустовит сообщила о помолвке со своим возлюбленным-военным после пяти лет отношений. Актриса впервые показала кольцо во время появления на Каннском кинофестивале, где представляла украинскую ленту "Весна".

31-летняя артистка поделилась радостной новостью в InstaStories. Для выхода на красную дорожку Пустовит выбрала сдержанное черное платье, дополнив образ прозрачными перчатками и элегантной сумочкой.

На опубликованной фотографии она намекнула также на помолвку. На правой руке виднелось кольцо на безымянном пальце.

"Отпуск и Канны состоялись. Как и новый статус", – коротко прокомментировала актриса, подтвердив помолвку.

Известно, что избранник Анастасии, которого она держит в секрете, уже пятый год служит в Вооруженных силах Украины. Пара редко делится подробностями личной жизни, однако ранее актриса рассказывала, что даже на расстоянии они поддерживают теплые отношения – постоянно звонят друг другу, присылают видеосообщения и стараются проводить вместе каждую свободную минуту.

Несмотря на насыщенный график и международные поездки, актриса признается, что мечтает о семье и детях. Ранее она говорила, что хочет пройти важные этапы жизни рядом с любимым.

"Хочу и очень страшно... Хочется, чтобы он был рядом, или чтобы я была возле него в этот момент. Мне очень хочется беременность пройти вместе, рождение, эти все первые годики", – рассказывала актриса в интервью РБК.

Отметим, что во время пребывания в Каннах Пустовит представила фильм "Весна" режиссера Ростислава Кирпиченко, который рассказывает о жизни украинцев на временно оккупированных территориях. Лента вошла в программу "Специальные сеансы".

