'Все как в тумане': Марина Боржемская рассказала историю знакомства со своим таинственным бойфрендом и что ей сразу в нем понравилось

Фитнес-тренер Марина Боржемская раскрыла, как познакомилась со своим новым избранником, личность которого пока не хочет раскрывать публике. Она встретила будущего бойфренда совершенно случайно, когда вышла с подругой на кофе, более того, имела не самое лучшее самочувствие, ведь сильно заболела.

Как вспомнила тренер, тот день прошел для нее "как в тумане", однако это не помешало им с мужчиной обменяться контактами. Историей знакомства с бойфрендом эксперт шоу "Зважені та щасливі" рассказала в интервью Мирославе Мандзюк.

"Это была случайная встреча, которой я не ожидала. Моя подруга Ольга говорила: "Пошли выпьем кофе, пообедаем". И тут произошла эта внезапная встреча. У меня была температура 39, я была замучена, все как в тумане проходило. Но мы обменялись контактами и начали общение", – поделилась фитнес-тренер.

По словам Марины Боржемской, уже на первой встрече ей очень понравились глаза избранника и особое отношение к ней. Мужчина заметно волновался, когда просил и записывал номер фитнес-тренера, что сразу дало ей понять серьезность его намерений.

"Еще я впервые запомнила имя мужчины, который ко мне подошел. Это знак. Я очень плохо запоминаю имена и фамилии. Мне нужно очень много параллелей провести с именем, чтобы запомнить человека. У меня так с детства", – рассказала эксперт "Зважених та щасливих".

Напомним, что открыто о новом романе Марина Боржемская начала рассказывать в феврале этого года. Тренер делилась, что избранник является ее сверстником и живет в Киеве, однако никакой связи с ее профессией не имеет. Кстати, Боржемская не спешит переводить отношения с бойфрендом на новый уровень и вести его под венец. Как объяснила знаменитость, она не считает, что штамп в паспорте хоть как-то влияет на взаимоотношения между парой.

В День Святого Валентина Марина Боржемская впервые показала подписчикам совместные фото с избранником. Хотя на всех кадрах мужчина был повернут спиной к камере, можно было увидеть, как они вместе проводят время. А вот в начале апреля она поделилась снимком любимого мужчины в полный рост.

