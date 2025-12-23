26-летняя дочь Риз Уизерспун поразила сеть феноменальным сходством с мамой. Фото

Голливудская актриса Риз Уизерспун опубликовала в соцсетях праздничную подборку фото, на одном из которых появилась вместе со своей старшей дочерью Авой Филлипп. Кадр сразу привлек внимание пользователей из-за поразительного внешнего сходства 26-летней девушки с ее звездной матерью.

Особенно активное обсуждение вызвало то, что Ава недавно вернулась к блонду – примерно два месяца назад она снова обесцветила волосы, после чего стала еще больше напоминать 49-летнюю обладательницу премии "Оскар". Ее фото с Риз Уизерспун появилось в Instagram.

В комментариях под постом пользователи неоднократно обращали внимание на почти идентичные черты лица матери и дочери. Одна из подписчиц написала: "Вау, я проверила дважды, потому что не знала, кто из вас кто! Вы такие красивые – обе". Другая добавила: "Боже мой, вы, девушки, близняшки!" Актер Дакс Шепард коротко отреагировал под фото: "Святой двойник!"

Фотография с Авой стала первой в праздничном слайд-шоу Уизерспун. Также в подборке были селфи с ее старшим сыном Диконом Филлиппом и зимний снимок с младшим сыном Теннесси Тотом, которому 13 лет. Кроме этого, актриса показала пряничный домик с глазурью, на которой были написаны имена всех трех ее детей.

Ава Филлипп, названная в честь актрисы Авы Гарднер, постепенно строит собственную карьеру. Она завершила работу над главной ролью в фильме Laura Dean Keeps Breaking Up with Me – экранизации графического романа Марико Тамаки. Кроме того, она появилась в сериалах Ransom Canyon на Netflix и "Доктор Одиссей" (Doctor Odyssey) на ABC, где официально дебютировала как актриса.

Именно в сериале "Доктор Одиссей" Ава появилась в образе, который многие сравнили с культовой сценой из фильма "Блондинка в законе". В кадре она предстала в розовом бикини с высоким хвостом и украшениями, отсылающими к образу Эль Вудс, которую в 2001 году сыграла ее мама.

В то же время Риз Уизерспун уже подтвердила, что в приквеле "Блондинка в законе" под названием Elle главную роль исполнит не Ава, а актриса Лекси Майнетри.

