'Вернись на Землю': Риз Уизерспун нарвалась на резкую критику из-за своего дебютного романа, где события развиваются в России

Американская актриса Риз Уизерспун попала в скандал из-за своего первого романа Gone Before Goodbye ("Ушла не попрощавшись"), который создала вместе с писателем Харланом Кобеном. Дело в том, что главная героиня книги отправляется в РФ, более того, авторы решили раскрыть "мир российской олигархии".

Решение Уизерспун написать произведение о стране-агрессоре не на шутку разозлило пользователей сети. Под постом, что опубликовали на официальной Instagram-странице книжного клуба актрисы, появилось большое количество негативных комментариев.

О чем идет речь в романе

Как указано в рецензии на Gone Before Goodbye, что появилась на сайте Los Angeles Times, главная героиня книги – талантливый военный хирург Мэгги Маккейб. Она оказывается в затруднительном положении, ведь при трагических обстоятельствах потеряла мужа и успешную карьеру. Вдруг с Мэгги связывается пластический хирург Эван Барлоу и предлагает погасить все долги, если она согласится провести операцию для клиента в России, который готов платить миллионы.

Главная героиня романа отправляется в страну-агрессора, а точнее "возможно, самый богатый жилой район в мире" Рублевку. Она встречается с российским олигархом Олегом Рагоровичем, который просит сделать маммопластику своей любовнице Наде.

"Мэгги приспосабливается к почти невероятно роскошному миру, колеблющемуся между Россией и Дубаем, неформальной площадкой для развратных олигархов, склонных к плохому поведению", – указано в рецензии.

Реакция сети

Тот факт, что события в романе Риз Уизерспун развивают в РФ спровоцировал очень бурную реакцию у пользователей сети. В комментариях актрисе напомнили, что страна-агрессор продолжает осуществлять террор на территории Украины и призвали прекратить толеровать все российское.

"Приезжайте на восток Украины и посмотрите, что Россия делает с нашей землей. Это та самая "великая" культура".

"Можно ли действительно романтизировать Россию – страну, которая отличается угнетением, насилием и постоянной жестокостью? В мире, богатом на истории и места, действительно ли эта страна является наиболее достойной для вашей книги? Или же мы выбираем эстетику вместо этики, зрелище вместо сути?"

"Сначала приезжайте в Украину – посмотрите, на что на самом деле способна Россия, прежде чем превращать ее в "место для развлечений". В противном случае вы лишь продемонстрируете свою неосведомленность или безразличие к реальным человеческим страданиям".

"Россия? Вы все эти годы жили в вакууме? Украина этого не простит. Я так разочарован".

"Вернись на Землю, пожалуйста".

Как ранее писал OBOZ.UA, Риз Уизерспун не впервые нарывается на критику из-за толерантности к культуре РФ. В 2024 году актриса прорекламировала новеллу о российской балерине, созданную американской писательницей корейского происхождения Юхеа Ким, которая не скрывает свою приверженность к РФ. Подробнее читайте в нашем материале.

