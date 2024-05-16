'Блондинка в законе' возвращается? Риз Уизерспун намекнула на продолжение серии фильмов. Фото

Голливудская актриса Риз Уизерспун намекнула на продолжение легендарной дилогии "Блондинка в законе", появившись на Amazon Prime Video в фирменном твидовом розовом образе из чихуахуа в руках. Уже впоследствии звезда подтвердила догадки зрителей о создании киноленты об истории Эль Вудс, которая, несмотря на ограниченные знания в сфере законодательства, благодаря своему желанию доказать любимому, что достойна быть его невестой, получила невероятное признание как юриста и успех во всех странах.

Риз Уизерспун появилась на сцене мероприятия в розовом твидовом костюме и с укладкой один в один с той, в которой актриса красовалась на обложке первой части фильма. Что стопроцентно намекало на "Блондинку в законе", которому уже более 20 лет, так это ошейник и поводок, за который звезда держала чихуахуа, который был копией Босса (в англоязычной версии – Брюзера). Уже со временем актриса объявила, что все же будет снимать продолжение легендарных фильмов, пишет BBC.

Однако в понимании Уизерспун это не будет классическая следующая часть и без того логически завершенной истории. Она планирует создать сериал-приквел, то есть рассказать о событиях, предшествующих становлению Эль Вудс к сюжету "Блондинки в законе". Будущий сериал будет называться "Elle" (украиноязычная версия неизвестна), а исполнительным продюсером станет сама Уизерспун.

Звезда объявила, что мир увидит ее роботу уже в следующем 2025 году, но о героях приквела еще ничего не известно.

"Перед тем, как она стала самой известной вегетарианкой-Близнецом, которая окончила Гарвардский юридический факультет, она была обычной, и все вы с ней познакомитесь в следующем году на Amazon Prime Video. Я такая взволнованная!" – написала актриса в Instagram.

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