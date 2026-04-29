1956-й против 2026-го: как выглядела первая сцена Евровидения и чем будут удивлять в этом году. Фото

С момента проведения первого песенного конкурса Евровидение в 1956 году и по сей день, страны-хозяева прилагают немало усилий, чтобы подготовить наилучшую сцену для организации грандиозного шоу. Однако, конечно, со временем масштабы музыкального соревнования увеличиваются, а развитие технологий позволяет сделать арену для выступлений более эффектной, что постоянно повышает планку и ожидания еврофанов.

В 1956-м представители стран-участников, которых, кстати, было всего семь, выходили на небольшую сцену и демонстрировали зрителям впечатляющие вокальные данные без танцевальных постановок, тогда как в 2026-м организаторы Евровидения создали просторную сцену, где будет легко воплотить любые творческие замыслы. Как с годами изменилась арена для проведения песенного конкурса смотрите в материале OBOZ.UA.

Первое Евровидение состоялось в швейцарском городе Лугано в известном театре "Курсааль". Артисты из Швейцарии, Бельгии, Франции, Германии, Италии, Люксембурга и Нидерландов один за другим после объявления ведущего выходили к публике, которая, судя по архивной записи, находилась на балконе, и исполняли подготовленные композиции.

На небольшой сцене, кроме участников Евровидения, находился оркестр, который вживую играл мелодии каждой конкурсной песни. Арена была задекорирована большим количеством цветов, благодаря чему не была слишком пестрой, но в то же время не выглядела скучно. Что интересно, артисты демонстрировали свои перформансы на разных локациях сцены, чтобы общая картинка была более разнообразной.

Тогда одержать победу смогла швейцарская певица Лиз Ассия. Она триумфовала на песенном конкурсе с балладой о любви и потере Refrain.

В этом году грандиозное музыкальное соревнование состоится на одной из крупнейших крытых арен Австрии Wiener Stadthalle. Организаторы 70-го Евровидения подготовили невероятно эффектную сцену, вдохновленную эстетикой венской сецессии – художественного направления, которое возникло на рубеже XIX-XX веков и стремилось отойти от академических традиций, зато открыв новые формы творчества.

В центре площадки расположена огромная светодиодная конструкция в форме изогнутого листа, что будто зависает в воздухе. Ее дополняет впечатляющее многоуровневое сооружение, в основном в золотых оттенках, что подчеркивает венскую роскошь.

Украину на международной арене представит LELÉKA (Виктория Лелека) с чувственной композицией Ridnym. Артистка выйдет на главную сцену Европы под номером 12 и, по ее словам, покажет перформанс, который будет кардинально отличаться от того, что зрители видели на Национальном отборе.

