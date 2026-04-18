Дважды становилась вдовой, болела и не имела детей: как сложилась непростая судьба 'первой леди Евровидения' после исторической победы

Швейцарская певица Лиз Ассия громко вошла в историю Евровидения, ведь стала первой победительницей песенного конкурса в 1956 году. Тогда в соревновании участвовали артисты только из семи стран, каждый из которых представил по две композиции, а почетную награду получила легендарная исполнительница с балладой о любви и потере Refrain. Триумф на международной арене стал отличным толчком для развития карьеры певицы, но, к сожалению, не подарил ей длительного счастья в личной жизни.

Лиз Ассия потеряла обоих своих мужей, ни от одного из которых не имела детей. Как сложилась судьба "первой леди Евровидения" после исторической победы читайте в материале OBOZ.UA.

Триумф на главной сцене Европы в 1956 году лишь усилил интерес Лиз Ассии к песенному конкурсу. Она представляла Швейцарию в рамках музыкального соревнования в 1957-м и 1958-м, но, к сожалению, не смогла одержать победу как во время феерического дебюта.

Однако эти две неудачи совсем не повлияли на популярность артистки среди слушателей. Лиз Ассия выпустила много хитов, устроила не один успешный концертный тур и даже успела сняться в нескольких фильмах. Однако в начале 1960-х певица поставила творческую деятельность на паузу, ведь вышла замуж за дипломата и мультимиллионера Оскара Педерсена. Она переехала в Данию и помогала мужу управлять гостиничным бизнесом. Их 32-летняя история любви получила трагический финал, ведь в 1995-м Педерсен отошел в вечность.

Стоит отметить, что дипломат был вторым официальным мужем Лиз Ассии. Впервые звезда Евровидения узаконила отношения с Иоганном Генрихом Кунцом в 1957 году. Они прожили в браке всего девять месяцев, ведь мужчина отошел в вечность от сложной болезни.

Оправившись от мучительных потерь, Лиз Ассия вернулась на сцену. В 1995-м она выступила в рамках Евровидения как приглашенная гостья с историческим треком Refrain, а затем решилась на значительно более смелый шаг. В 2011 году артистка приняла участие в швейцарском Национальном отборе и даже попала в финал, однако победу в итоге не получила. Она повторила попытку в следующем году, но снова потерпела поражение.

"Первая леди Евровидения" свободно владела восемью языками, поэтому могла спокойно жить на две страны: Швейцарию и Францию. Однако в преклонном возрасте состояние здоровья Лиз Ассия сильно ухудшилось, поэтому она остановилась на "Золотом побережье" Цюриха. Артистка отошла в вечность 24 марта 2018 года, находясь в больнице.

