Завербовали через крестную из ВОТ: в Украине бросили за решетку 19-летнюю агентку ФСБ, которая корректировала удары по Запорожью. Фото

Студентку одного из высших учебных заведений Запорожья приговорили к 15 годам лишения свободы за государственную измену. Она шпионила и готовила координаты для российских воздушных атак по городу.

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Об этом сообщили пресс-службы СБУ и Офиса генпрокурора. Отмечается, что суд признал девушку виновной в госизмене, совершенной в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц.

По данным следствия, заказ оккупантов выполняла 19-летняя студентка местного университета, которую российские спецслужбы завербовали через ее крестную – коллаборантку из временно захваченной части Запорожской области.

Осужденная пыталась выявить запасные командные пункты Сил обороны, а также "вычислить" действующие оборонные компании региона. Одновременно предательница собирала информацию о местах вражеских "прилетов" и их последствиях.

Также она осуществляла наблюдение за зданием Управления СБУ для установления мест дислокации его сотрудников.

Собранные разведданные девушка отправляла через мессенджер своей крестной, которая в дальнейшем передавала их врагу.

Контрразведчики СБУ задержали студентку в марте 2024 года по месту ее проживания. Во время обысков у российского агента изъяли телефон с доказательствами работы на врага.

Суд признал девушку виновной в госизмене, совершенной в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ задержала несовершеннолетнего агента ФСБ, который наводил ракеты по Днепру и Полтавщине. 16-летнего жителя ДнепраФСБ завербовала и втянула в преступные действия в обмен на обещание "легких денег", когда тот искал заработка в Telegram-каналах.

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