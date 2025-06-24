Фиксировал цели на камеру: СБУ задержала несовершеннолетнего агента ФСБ, который наводил ракеты по Днепру и Полтавщине. Фото

Военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала несовершеннолетнего агента ФСБ России, который наводил российские ракеты по Силам обороны в Днепре и Полтавской области. 16-летний парень искал легких денег в Telegram, но теперь ему "светит" пожизненное лишение свободы.

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Об этом 24 июня сообщили пресс-службы СБУ и Днепропетровской областной прокуратуры. По данным следствия, 16-летнего жителя Днепра ФСБ завербовала и втянула в обмен на обещание "легких денег", когда тот искал заработка в Telegram-каналах.

По заказу врага агент разведывал локации украинских войск на территории Днепропетровской и Полтавской областей.

Парень объезжал местность на рейсовых автобусах и фиксировал потенциальные "цели" на камеру телефона.

Сразу после таких "вылазок" он мессенджером направлял куратору фотоотчет с координатами военных объектов.

В частности, он передал информацию о перемещении военных и местоположение склада с топливом для техники ВСУ на территории Днепропетровской области.

А после ракетного удара по Днепровскому району области агент прислал врагу фото с места поражения.

Благодаря этому оккупанты планировали новую серию ракетно-дронных ударов по Украине.

Однако СБУ сорвала намерения агрессора и задержала парня на горячем, когда он шпионил возле военного объекта в Днепре.

У него изъяли телефон с доказательствами сотрудничества с врагом.

Также военная контрразведка СБУ провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских защитников.

Следователи СБУ сообщили агенту ФСБ о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Фигурант находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ и Нацполиция задержали агентов РФ, которые пытались подорвать воина ВСУ в Харькове. Вследствие нападения защитник получил множественные ранения.

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