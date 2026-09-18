Задержаны двое мужчин, которые подорвали взрывчатку возле ТЦК на Львовщине: подробности и фото

В теракте возле админздания Стрыйского районного ТЦК и СП подозреваются двое жителей Львовщины. Их задержали по горячим следам.

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Подробностями расследования взрыва, прогремевшего в городе Николаев Львовской области 17 сентября, поделилась пресс-служба СБУ. Напомним, что следователи квалифицировали это преступление как террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 258 УКУ).

Что известно об инциденте

Известно, что фигуранты забросили самодельное взрывное устройство на территорию военкомата, подъехав туда на собственном автомобиле. СВУ упало вблизи административного здания.

Впоследствии во время осмотра взрывчатки военнослужащим ТЦК произошла детонация. Потерпевший получил тяжелое ранение.

"Для совершения теракта один из злоумышленников выбросил самодельную бомбу через окно транспортного средства на парковочной площадке возле военкомата, и они поспешно покинули место происшествия", – рассказали представители Службы безопасности Украины.

Следователи установили личности злоумышленников. Ими оказались 41 и 48-летний мужчины, жители Николаевского района Львовской области.

Во время обыска по месту жительства одного из фигурантов правоохранители обнаружили еще два СВУ. Устройства изъяты и направлены на экспертизу.

Предполагаемые исполнители теракта уже получили подозрения. Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

"Продолжается расследование с целью установления всех обстоятельств преступления, в том числе вероятной причастности террористов к сотрудничеству с российскими спецслужбами", – отметили в СБУ.

Напомним: взрыв на территории Стрыйского РТЦК и СП в городе Николаев на Львовщине произошел около 16:30 четверга, 17 сентября. Ранение получил военнослужащий 2-го отдела терцентра комплектования. Мужчину госпитализировали в Николаевскую ЦРБ в состоянии средней тяжести.

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