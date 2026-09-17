Взрывчатку подбросили прямо ко входу: на Львовщине неизвестные устроили теракт в здании ТЦК

Вечером 17 сентября взрыв прогремел на территории территориального центра комплектования и социальной поддержки в городе Николаев Львовской области. В результате инцидента есть раненый.

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Первыми подробностями о преступлении поделилась в Facebook пресс-служба Львовского областного ТЦК и СП. На месте ЧП, по состоянию на 18:00 четверга, работали правоохранители и следственно-оперативная группа. Проводились первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Известно, что взрыв произошел у входа в Стрыйский РТЦК и СП около 16:30.

Сдетонировало неизвестное устройство, которое, по предварительным данным, было подброшено неустановленными лицами с улицы.

Ранение получил военнослужащий 2-го отдела Стрыйского районного терцентра комплектования. Мужчину госпитализировали в Николаевскую ЦРБ в состоянии средней тяжести.

"Призываем граждан сохранять спокойствие и пользоваться информацией только из официальных источников", – призвала пресс-служба.

Как писал OBOZ.UA:

– На Прикарпатье мужчина бросил камень в автомобиль с полицейским и военнослужащими ТЦК, повредив его капот и лобовое стекло. Суд приговорил Руслана Жирака к двум годам ограничения свободы, однако заменил реальное наказание на один год испытательного срока.

– В конце августа в Тернополе на улице Леся Курбаса возник конфликт между представителями территориального центра комплектования и местными жителями, который перерос в драку с пострадавшими.

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