В Тернополе группа гражданских напала на автомобиль ТЦК: есть пострадавшие с обеих сторон. Видео

Вечером во вторник, 25 августа, в Тернополе на улице Леся Курбаса возник конфликт между представителями территориального центра комплектования (ТЦК) и местными жителями. Он перерос в драку, есть информация о пострадавших с обеих сторон.

Видео дня

Об этом сообщил местный канал "Новости Тернополя 20 минут". Очевидцы рассказали, что сотрудники ТЦК якобы пытались вытащить мужчину из подъезда. После этого гражданские заблокировали служебный автомобиль, началась драка.

На место происшествия прибыли полицейские в полной экипировке и спецназовцы. Они вывели сотрудника ТЦК из автомобиля с разбитыми окнами и под крики "Ганьба!" посадили его в автобус. Отмечается, что мужчина при этом был в гражданской одежде.

После этого толпа сопровождала служебные автомобили по улицам города. В конце концов люди, собравшиеся на улице Курбаса, разошлись.

"У очевидцев и правоохранителей версии конфликта на улице Курбаса разошлись. Как сообщили читатели, мужчину, которого пытались доставить в ТЦК, увезли в больницу. Мы проверяем эту информацию. Также известно, что пострадал и сотрудник ТЦК. Кстати, мы заметили, что данный человек был в гражданской одежде. Это видно и на видео с места происшествия. А вот избивали ли сотрудники ТЦК гражданского, на сайте полиции не уточнили", – пишет издание.

Что говорят в полиции

Инцидент произошел 25 августа около 20:00 на улице Леся Курбаса. В полиции отметили, что во время разговора сотрудников ТЦК с одним из мужчин к служебному автомобилю начали подходить граждане. Они стали бить по транспортному средству и вступили в перепалку с сотрудниками ТЦК.

В результате инцидента сотрудники территориального центра комплектования получили телесные повреждения.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, фигурантов, принимавших участие в конфликте, а также причиненный ущерб и характер телесных повреждений потерпевших.

По результатам проверки будет решаться вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и о правовой квалификации действий всех участников происшествия.

Позиция ТЦК

В Тернопольском областном ТЦК и СП заявили, что во время работы мобильной группы оповещения Тернопольского ОГТЦК и СП возникла конфликтная ситуация. Утверждается, что она была спровоцирована местными жителями с целью "совершения противоправных действий в отношении военнослужащих группы оповещения, которые выполняли служебные задачи по проверке военно-учетных документов у граждан мобилизационного возраста и проведению мероприятий по оповещению".

В результате конфликта военнослужащий ТЦК получил телесные повреждения и в настоящее время находится в медицинском учреждении. Кроме того, неустановленные лица завладели личными вещами военного и повредили служебный автомобиль Nissan X-Trail.

Для стабилизации ситуации на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и дополнительные наряды Национальной полиции Украины. Правоохранители пресекли конфликт.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, лица, причастные к нападению, характер телесных повреждений военнослужащих и размер нанесенного ущерба. Также проверяется информация о наличии у отдельных участников конфликта предметов, похожих на биты и ножи", – говорится в сообщении.

Применение физического насилия в отношении военнослужащих, завладение их имуществом, повреждение служебного транспорта и препятствование исполнению служебных обязанностей недопустимы и могут повлечь за собой уголовную ответственность, подчеркнули в ТЦК.

"Призываем граждан воздерживаться от агрессии, провокаций и любых противоправных действий. Все спорные ситуации должны решаться исключительно в правовом поле", – призвали там.

Как сообщал OBOZ.UA, в Сыховском районе Львова возле районного ТЦК и СП одному из мужчин стало плохо из-за артериального давления. На место инцидента срочно прибыл экипаж скорой помощи, гражданина госпитализировали.

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