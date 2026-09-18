"95 проектов на 40 млрд евро": Зеленский рассказал о важных итогах Карпатского экономического форума. Видео

В ходе первого пленарного заседания Карпатского саммита 18 сентября государства-участники представили совместное региональное предложение для инвесторов из 95 проектов общей стоимостью около 40 миллиардов евро. Также странам Карпатского макрорегиона удалось подготовить к подписанию более 50 соглашений на сумму свыше миллиарда евро.

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"И это только начало", – заявил президент Владимир Зеленский. На официальном Telegram-канале он поделился видео своего выступления перед партнерами.

Глава государства отметил, что Карпатский макрорегион впервые представляет себя как единый рынок с единым инвестиционным портфелем. Инициативу выдвинул Киев, чтобы углубить сотрудничество со странами, которых объединяют Карпаты. Речь идет об Украине, Румынии, Сербии, Польше, Австрии, Чехии, Словакии и Венгрии.

Президент поблагодарил участников саммита за приезд и подчеркнул, что каждый такой визит и участие в совместных инициативах – это всегда поддержка наших людей, государства и в целом Европы во время войны.

"Это очень серьезное начало движения, которое должно еще больше сблизить наши страны и создать на уровне Европейского Союза еще один сильный элемент взаимодействия – безопасность, энергетика, значительное расширение логистики, трансграничного экономического сотрудничества и существенная поддержка наших громад", – сказал он.

Киев считает, что экономический рост в Карпатском макрорегионе может быть вдвое быстрее, чем в среднем по ЕС. Что касается инвестиционного портфеля, то около половины приходится на энергетику.

"Это может стать одним из основных вкладов Карпат в развитие Европы. Солнечная и ветровая энергетика. Накопление энергии. Новые интерконнекторы. Наши крупные подземные газохранилища. Также предлагается создать Карпатский ветроэнергетический кластер мощностью 1,5 гигаватта.

Карпаты могут стать поставщиком энергии для Европейского Союза, а не просто транзитным регионом. И это напрямую поддерживает европейскую цель энергетической независимости от России", – подчеркнул Зеленский.

Другими направлениями крупнейших потенциальных проектов являются экология, ресурсы, инфраструктура и цифровизация, образование, наука и инновации, туризм и культурное наследие и т. д.

Ожидается привлечение средств на проекты по лесовосстановлению, противопаводковым насаждениям и контролю эрозии, по производству и транспортировке "зеленого" водорода, строительству малых ГЭС, биогазовых станций, малых солнечно-ветровых станций.

Среди потенциальных проектов – строительство автомагистрали Ивано-Франковск – Катовице, сеть зарядных станций для электромобилей, проведение оптоволоконного интернета и сети 5G, локальные агрохабы, создание сети трансграничных туристических маршрутов, платформа для мониторинга состояния окружающей среды, демографии, экономики и инновационных процессов, совместные образовательные и стажировочные программы для студентов и специалистов региона.

Продолжается...