В Прикарпатье мужчина бросил камень в автомобиль ТЦК и поплатился: как его наказали

На Прикарпатье мужчина бросил камень в автомобиль с полицейским и военнослужащими ТЦК, повредив его капот и лобовое стекло. Суд приговорил Руслана Жирака к двум годам ограничения свободы, однако заменил реальное наказание на один год испытательного срока.

Видео дня

Инцидент произошел 31 мая во дворе дома на улице Александра Довженко в Ивано-Франковске. Об этом говорится в приговоре городского суда, сообщает Zaxid.net.

Как мужчина повредил автомобиль

Увидев возле дома Renault Duster с полицейским и тремя военнослужащими ТЦК, которые проводили мобилизационные мероприятия, обвиняемый поднял с земли камень и бросил его в автомобиль.

После этого к нему присоединились жители многоэтажки. Один из мужчин бросил в полицейскую машину неизвестный предмет с балкона. Еще две женщины подавали Жираку камни, которые он бросал в транспортное средство.

В результате инцидента были повреждены лобовое стекло и капот автомобиля.

Что решил суд

Во время судебного заседания Руслан Жирак признал свою вину и попросил не наказывать его слишком строго. Суд учел его молодой возраст, отсутствие регистрации у нарколога и психиатра, а также то, что он возместил нанесенный ущерб.

Изучив материалы дела, судья Роман Хоростиль признал Жирака виновным в хулиганстве и назначил ему два года ограничения свободы. В то же время реальное наказание заменили на один год испытательного срока.

Кроме того, осужденный должен выплатить 4,8 тыс. грн за проведение экспертиз. Приговор может быть обжалован в апелляционном суде.

Напомним, в Тернополе группа гражданских лиц заблокировала автомобиль ТЦК, после чего началась драка. В результате конфликта пострадал военнослужащий ТЦК, а служебный автомобиль Nissan X-Trail был поврежден.

Как писал OBOZ.UA, 10 сентября на Волыни мужчина подрезал служебный автомобиль группы оповещения ТЦК. В результате машина врезалась в электроопору, а пострадали четверо военнослужащих ТЦК и СП.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!