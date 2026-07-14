Взимали по 10 тыс. долларов с человека: в Одесской области раскрыли масштабную схему незаконного вывоза мужчин за границу. Фото

В Одесской области правоохранители раскрыли канал незаконной переправки людей в Молдову. По данным следствия, организаторы брали по 10 тысяч долларов с каждого желающего выехать за границу.

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О раскрытии схемы сообщили пограничники . По их данным, к незаконной переправке людей были привлечены организаторы и администратор Telegram-канала, через который искали клиентов.

По информации правоохранителей, "услуги" по незаконному выезду за границу рекламировались через мессенджер. Потенциальных клиентов находили в Telegram, а оплату — 10 тысяч долларов с каждого человека — принимали на криптокошелек.

По указанию администратора канала 13 мужчин из семи областей Украины прибыли в Одессу. Оттуда вместе с пособниками организаторов они отправились в направлении государственной границы.

Впереди колонны двигались двое наблюдателей, которые должны были проверить маршрут и обеспечить беспрепятственное передвижение к пограничной зоне. Однако реализовать замысел не удалось. Пограничники задержали всех участников ещё до прибытия к месту незаконного пересечения границы.

Организаторам схемы сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. В отношении лиц, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу, составлены материалы об административных правонарушениях.

Напомним, пограничники на Буковине раскрыли необычную попытку незаконного пересечения государственной границы за 10 тыс. долларов. Чтобы выехать из Украины, житель Киевской области спрятался в спальном отсеке водителя микроавтобуса.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской области пограничники разоблачили двух жителей области, которые организовали незаконную переправку мужчины в Молдову. К границе участники схемы ехали на двух автомобилях — тот, что впереди, проверял маршрут, в другом авто везли "клиента".

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