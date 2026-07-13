Пытался незаконно выехать за границу: пограничники обнаружили оригинальное укрытие нарушителя. Видео

Пограничники на Буковине пресекли необычную попытку незаконного пересечения государственной границы за 10 тыс. долларов. Чтобы выехать из Украины, житель Киевской области спрятался в спальном отсеке водителя микроавтобуса.

Видео дня

Теперь нарушителю грозит административная ответственность. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Поездка за границу за 10 тысяч долларов

Инцидент произошел в пункте пропуска "Порубное", где пограничники Черновицкого отряда предотвратили попытку незаконной переправки мужчины в Румынию.

Благодаря полученной оперативной информации правоохранители провели тщательный осмотр микроавтобуса и обнаружили нарушителя, который прятался в специально оборудованном спальном отсеке водителя.

"Житель Киевской области заплатил водителю 10 000 долларов за переправку через границу", – говорится в сообщении.

В отношении мужчины пограничники составили административный протокол, а водителя микроавтобуса задержали и поместили под стражу с возможностью внесения залога.

Напомним, ранее правоохранители раскрыли схему незаконного выезда граждан за границу, организованную военнослужащим одного из пограничных подразделений. Был задержан сам злоумышленник, а также его сообщница.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской области пограничники раскрыли двух жителей области, организовавших незаконную переправку мужчины в Молдову. К границе участники схемы ехали на двух автомобилях – тот, что впереди, проверял маршрут, в другом авто везли "клиента".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!