Кортежом в Молдову: пограничники раскрыли схему незаконного перевозки через границу. Фото

В Одесской области пограничники раскрыли двух жителей области, которые организовали незаконную переправку мужчины в Молдову. К границе участники схемы ехали на двух автомобилях – тот, что впереди, проверял маршрут, в другом авто везли "клиента".

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Мужчина заплатил залог в размере 1500 долларов, однако осуществить переправку не удалось. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Что известно

Отмечается, что действия участников координировал администратор Telegram-канала.

В Госпограничной службе отметили, что по замыслу переправка через границу должна была состояться на двух машинах.

"Забрав "клиента" в Одессе, злоумышленники направились к границе на двух автомобилях. Чтобы обойти контрольные посты, участница схемы ехала впереди и проверяла маршрут, а её сообщник двигался сзади вместе с пассажиром", — говорится в материале.

Отдав залог в размере 1500 долларов, мужчина пересел в автомобиль злоумышленницы, и она должна была доставить его к приднестровскому участку украинско-молдавской границы. Однако реализовать план им не удалось.

Во время задержания в участников изъяли автомобили, деньги и мобильные телефоны. Сообщили о подозрении пособникам организатора, за содеянное им грозит уголовная ответственность.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, нужно ли 17-летним юношам предъявлять призывное удостоверение на границе. В целом, в период военного положения на сегодняшний день выезжать из Украины могут юноши, не достигшие 23-летнего возраста.

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