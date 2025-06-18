Выдавали за импортные препараты: Нацполиция ликвидировала самое масштабное в Украине подпольное производство анаболических стероидов. Фото

В Харьковской области правоохранители разоблачили самое масштабное в Украине подпольное производство анаболических стероидов. Злоумышленники выдавали свой товар за импортные препараты для спортсменов.

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За незаконную деятельность фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

По информации следствия, злоумышленники производили смеси для наращивания мышечной массы, "сушки" тела и похудения в обычной квартире без соблюдения элементарных требований безопасности или гигиены. В состав препаратов входили действующие вещества, предназначенные для лечения тяжелых болезней – в частности онкологических. Такие компоненты обладают четкими противопоказаниями, однако злоумышленники продавали их в повышенных дозах, без рецепта и без какого-либо медицинского контроля.

Также удалось установить, что "предприниматели" реализовывали продукцию под видом импортного препарата из Малайзии, хотя фактически она производилась в Харьковской области. Для того, чтобы выдать фальсификат за импортные препараты, на продукции были поддельные логотипы, инструкции и серийные номера, что создавало впечатление настоящего медикамента. Стоимость одной единицы опасного товара достигала 3000 гривен.

Сотрудники криминальной полиции установили, что к незаконной деятельности были причастны 5 человек: двое жителей Харьковщины занимались полным циклом изготовления – от смеси до упаковки, еще трое – братья из Львовской области – закупали продукцию и продавали ее спортсменам по всей Украине. Также полиция выяснила, что злоумышленники планировали расширить производство.

В ходе одновременных санкционированных обысков в Харьковской, Киевской, Одесской и Львовской области полицейские изъяли более 20 тыс. упаковок анаболиков, 3000 ампул с веществами неизвестного происхождения, специальное оборудование для изготовления, фасовки и маркировки продукции, а также более 37 миллионов гривен.

Следователи полиции объявили всем пяти о подозрении за сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств с использованием информационных технологий, совершенный организованной группой (ч. 3 ст. 321-1 УК Украины). Это первое в истории Украины подозрение за фальсификацию именно стероидов: полицейские смогли доказать, что в препаратах содержались действующие вещества, которые, согласно законодательству, являются лекарственными средствами.

Напомним, в Волынской области пограничники задержали необычного контрабандиста. Он пытался переправить в Польшу сотни пачек сигарет с помощью беспилотника.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине официально разрешили импорт медицинского каннабиса – 2 июня 2025 года выдано первое разрешение на ввоз зарегистрированной субстанции. Речь идет исключительно о лекарствах, которые внесены в Государственный реестр и будут использоваться для медицинских целей под государственным контролем.

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