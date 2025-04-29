Сотни пачек сигарет в беспилотнике: на Волыни задержали необычного контрабандиста. Фото

На днях в Волынской области пограничниками был задержан необычный контрабандист. Он пытался переправить в Польшу сотни пачек сигарет с помощью беспилотника.

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Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ. Пока неизвестно, где мужчина взял этот "аппарат". Во время задержания контрабандист сопротивлялся и пытался скрыться.

"Недалеко от украинско-польской границы мужчина разместил катапульту для запуска БПЛА самолетного типа. Он планировал переправить в Польшу 360 пачек сигарет без акцизных марок", – говорится в сообщении пограничников.

Отмечается, что во время задержания контрабандист сопротивлялся и пытался скрыться. Следствие продолжается, чтобы установить других участников схемы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее во Львовской области правоохранители задержали местных жителей, решивших организовать масштабный бизнес по продаже кокаина. Большие партии наркотики завозили из Польши, в "схему", предварительно, причастны представители правоохранительных органов.

В конце марта 2025 года стало известно о том, что в Украине стоимость сигарет резко возрастет. Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о значительном повышении акцизов. Как только иссякнут товарные запасы и на прилавки попадут новые партии сигарет, их цена, по подсчетам OBOZ.UA, для самых дешевых с фильтром может возрасти примерно на 21 грн.

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