Воевали против Украины на стороне врага: еще шесть предателей с Донбасса получили тюремные сроки. Фото

По 15 лет заключения с конфискацией имущества получили еще шесть предателей, которые воевали против Сил обороны в Донецкой и Луганской областях. Осужденными оказались местные жители, которые вступили в оккупационные группировки южного военного округа вооруженных сил РФ.

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Среди осужденных боевиков один уже дважды попадал в плен к ВСУ, сообщили в СБУ. В Офисе генерального прокурора уточнили, что участников оккупационной армии задержали в Краматорском, Бахмутском и Покровском районах.

По данным военной контрразведки, среди указанных четырех осужденных один получил тюремный срок после того как во второй раз попал в плен. Первый раз его пленили в сентябре 2022 года, а следующий – после обмена, когда его снова отправили на передовую восточного направления в 2024 году.

Также в ОГПУ показали фото предателей.

В ОГПУ отметили, что из шести осужденных первый присоединился к врагу еще в сентябре 2017 года (подписал контракт), еще четверо – всего за несколько дней до полномасштабного вторжения, а шестой – в 2024 году добровольно пошел воевать в рядах оккупантов.

На стороне врага осужденные проходили службу в Донецкой, Луганской, Херсонской и Харьковской областях. Они возводили оборонительные сооружения, штурмовали укрепления, осуществляли боевые дежурства на позициях и блокпостах и охраняли склады с оружием. Кроме того, проверяли автомобили и во время допросов выискивали проукраински настроенных граждан.

Суд признал злоумышленников виновными в соответствии с совершенными преступлениями по статьям Уголовного кодекса №111 и №111-1 – государственная измена и коллаборационная деятельность соответственно.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством областных прокуратур.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Служба безопасности Украины задержала двух агентов ФСБ, которые планировали ракетный удар по складу селитры в одном из морских портов Одесской области. Диверсия могла вызвать масштабные разрушения на объекте – фигуранты должны были подтвердить наличие взрывоопасных минеральных удобрений на местном транзитном складе, после чего враг должен был нанести туда удар.

А в Харькове правоохранительные органы задержали очередного вражеского агента, который помогал российским террористам готовить новые удары по областному центру. Предателем оказался бывший актер местного театра для детей и юношества.

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